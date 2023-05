論盡教育：合併 零派位 殺校

有人話教育局無人情味,有人替聖嘉祿這歷史悠久學校惋惜,有人更話教育局暗藏殺機。先是「派0班」,再是鼓勵合併,最後是手起刀落,殺校、殺校、殺校。太平宰相容易做,蔡若蓮這差事不好當,遇到啲得把聲的百彈齋主,明明是粉絲,充生晒扮魚翅,一時話你無人情味,一時話要向東南亞招生。好彩蔡局長尚算硬淨,唔聽啲嘩鬼亂噏。有人話,佢哋係議員嚟噃,議員又點啫,有啲議員肚裏無乜料㗎。

教師有職業恐懼感 遠適異國

屋漏更遭連夜雨,船遲又遇打頭風。移民潮起,走了十幾萬人,當中有不少學生、教師;疫情起,內地封關,跨境學生來不得,雪上加霜。王師奶天真,以為學生教師一齊少,天生天養,彼此會自然調節。以課室師生比例計,教師走得更多,所以有好多學校開學後無教師上課。王師奶撑蔡局長,面對四方風雨,雖云見招拆招,但招招都係辣嘢,人哋帶埋仔女去移民,唔通唔放人,要仔唔要乸?教師移民是人身自由,鬼叫有人話要在課室裝錄像機,睇實啲阿sir同miss有無弦外之音;學生講粗口,又話係阿sir教,仲話要罰埋學校。小婦人最反對接納匿名投訴,如果教師在課堂內言行失當,誤導學生,投訴是應該的,但要堂堂正正,不可鬼鬼鼠鼠。教師們有職業恐懼感,棄薪高糧準而遠適異國,也是不得已和無可奈何的事。

供過於求 殺校難避免

有人話蔡局長暗藏殺機,派0班、合併、殺校,三部曲,王師奶認為是砌局長生豬肉,她為什麼要這樣做?教育局已將開班底線降至16人,即使以小班教學的標準而言已屬最盡。學校招不夠生是大環境造成,可能學校身處老區,出生率又低,任學校如何努力,教師如何盡責,也無法回天。歷史愈長久的學校愈危險,聖嘉祿是一例(走筆至此,聖嘉祿重出生天,在校網宣布獲教育局批准24/25年度開小一)。僧少寺門多,一間學校幾十個課室,如果只得一百幾十學生,一來浪費資源,二來亦違群體切磋原則。人壽有時而盡,一間學校或一間機構都會有「完成歷史任務」的一天。鼓勵合併是方法之一,雖然不同辦學團體的學校合併不易成事,但不失為正確方向。

最後講到殺校,殺殺聲無人想聽到,裏面牽涉職業、生活、家庭,小婦人是心軟的人,自然不想見殺校措施。1950年代開始,大陸難民洶湧來港,香港政府不斷興建學校收容來港孩子,又因改全日制不斷增加設備完善校舍,中、小學校舍近千。時移世易,出生率低,孩子們移民外國,殺校似是無可避免的事。也許有人會說王師奶冷血、薄情,支持殺校,但小婦人一向尊重教師,尊重辦學的有心人。殺校看似無情,但也可能是將香港教育重回正軌的一個轉折點。

殺的方法有好多種,忽然記得一首英文歌,歌名是Killing me softly with his song。

文:王師奶

作者簡介:不是普通師奶,家中米缸有幾多斤唔知,但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神,有幾多「嗚喱單刀」措施,卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

(隔周刊出)

