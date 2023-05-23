論盡教育：合併 零派位 殺校

有人話教育局無人情味，有人替聖嘉祿這歷史悠久學校惋惜，有人更話教育局暗藏殺機。先是「派0班」，再是鼓勵合併，最後是手起刀落，殺校、殺校、殺校。太平宰相容易做，蔡若蓮這差事不好當，遇到啲得把聲的百彈齋主，明明是粉絲，充生晒扮魚翅，一時話你無人情味，一時話要向東南亞招生。好彩蔡局長尚算硬淨，唔聽啲嘩鬼亂噏。有人話，佢哋係議員嚟噃，議員又點啫，有啲議員肚裏無乜料㗎。

教師有職業恐懼感 遠適異國

屋漏更遭連夜雨，船遲又遇打頭風。移民潮起，走了十幾萬人，當中有不少學生、教師；疫情起，內地封關，跨境學生來不得，雪上加霜。王師奶天真，以為學生教師一齊少，天生天養，彼此會自然調節。以課室師生比例計，教師走得更多，所以有好多學校開學後無教師上課。王師奶撑蔡局長，面對四方風雨，雖云見招拆招，但招招都係辣嘢，人哋帶埋仔女去移民，唔通唔放人，要仔唔要乸？教師移民是人身自由，鬼叫有人話要在課室裝錄像機，睇實啲阿sir同miss有無弦外之音；學生講粗口，又話係阿sir教，仲話要罰埋學校。小婦人最反對接納匿名投訴，如果教師在課堂內言行失當，誤導學生，投訴是應該的，但要堂堂正正，不可鬼鬼鼠鼠。教師們有職業恐懼感，棄薪高糧準而遠適異國，也是不得已和無可奈何的事。

供過於求 殺校難避免

有人話蔡局長暗藏殺機，派0班、合併、殺校，三部曲，王師奶認為是砌局長生豬肉，她為什麼要這樣做？教育局已將開班底線降至16人，即使以小班教學的標準而言已屬最盡。學校招不夠生是大環境造成，可能學校身處老區，出生率又低，任學校如何努力，教師如何盡責，也無法回天。歷史愈長久的學校愈危險，聖嘉祿是一例（走筆至此，聖嘉祿重出生天，在校網宣布獲教育局批准24/25年度開小一）。僧少寺門多，一間學校幾十個課室，如果只得一百幾十學生，一來浪費資源，二來亦違群體切磋原則。人壽有時而盡，一間學校或一間機構都會有「完成歷史任務」的一天。鼓勵合併是方法之一，雖然不同辦學團體的學校合併不易成事，但不失為正確方向。

最後講到殺校，殺殺聲無人想聽到，裏面牽涉職業、生活、家庭，小婦人是心軟的人，自然不想見殺校措施。1950年代開始，大陸難民洶湧來港，香港政府不斷興建學校收容來港孩子，又因改全日制不斷增加設備完善校舍，中、小學校舍近千。時移世易，出生率低，孩子們移民外國，殺校似是無可避免的事。也許有人會說王師奶冷血、薄情，支持殺校，但小婦人一向尊重教師，尊重辦學的有心人。殺校看似無情，但也可能是將香港教育重回正軌的一個轉折點。

殺的方法有好多種，忽然記得一首英文歌，歌名是Killing me softly with his song。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]