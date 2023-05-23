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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

英倫助鄰：英國選舉與grammar school的廢存

【明報專訊】本月初，英國有難得一見的盛事發生，就是查理斯三世的登基大典。作為全球最早的君主立憲國家，盛大的登基典禮，金碧輝煌的馬車巡遊，當然吸引了全球目光。但除了英王登基外，當地在月初還有另一場重要活動，就在登基大典前兩天，英國舉行全國地方議會選舉。兩件大事分別象徵着選舉與世襲，兩個完全對立的制度，可謂南轅北轍。在21世紀的今天竟然能在同一時空下，同時發生！身在香港的朋友不知有否也留意到呢？

英王登基遇着地方選舉

記得多年前的香港特首選舉就出現了這句口號：「有得揀你至係老闆」。也許在完善選舉機制之後，大家已經不用再花力氣去選擇：可是在平行時空下，大部分初到貴境的香港人，竟然有權參與英國的選舉！但人生路不熟，要了解選區的候選人並不容易，要弄清楚他們的政黨背景和往績更是艱難，但我相信這個權利總是「快樂的困難」吧！

今次的地方選舉可說是變了天，在野工黨取代了執政保守黨成為了最大地方議會政黨。如果形勢繼續如此，工黨很有可能在下次國會大選中勝出上台執政。然而今次結果亦罕有地出現大部分地方議會，並沒有單一政黨能夠全面控制。而事實上，自由民主黨及好些獨立議席也同時大幅增加了，意味着在地方議題上需要更多政黨之間的協商。

好了，說了這麼久，家長朋友可能已忍不住問，這些政黨又與我何干呢？

工黨勢力區 grammar school近絕迹

「政治是衆人之事」，包括家長最關心的教育。大家要知道在民主社會中，政黨輪替是慣事。隨着政黨或首相的變更，教育政策都可能有改變。就如grammar school（文法學校）的相關政策，各黨的政見亦有所不同。

隨着上世紀六七十年代英國的comprehensive school（綜合中校）興起，及至後來工黨上場，要考試收生的grammar school的數目就被限制在163間；到1980年代保守黨執政，又設立了partially selective school，容許一些學校可根據學術、音、體、藝等能力收生；之後1990年代工黨再上台時曾經嘗試廢除，但未有成功；到了2016年保守黨首相Theresa May上台，就更加提出要重新增加grammar school數目，當然受到工黨和自由民主黨的反對。

單就grammar school一個議題，政黨的立場就很值得家長們關心。而事實上，好些仍然有大量grammar school的地區如Kent、Lincolnshire，都是保守黨傳統執政地；你亦幾乎不會在工黨長期控制的區郡內找到grammar school。

Grammar school爭議其實很有趣，如果大家也感興趣，小弟一定會另覓機會加以討論。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

http://www.facebook.com/LunLondon

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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