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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

家庭有教：聽歌記緊聽到尾

【明報專訊】筆者愛聽歌，不時會受歌曲的旋律或歌詞感動。日前組合MIRROR兩名成員獲邀在日本著名音樂平台The First Take上，演唱經重新編曲的《人類群星閃耀時》，旋律雖然不及原來版本激昂，但在歌手的重新演繹下，仍具振盪人心的穿透力：「困囿時分秒，看人類多麼渺小，沉淪在昨晚與他朝，原為了因還未了」。

聽到熟悉旋律 產生多巴胺感滿足

很多小朋友在幼兒階段已經熱愛唱歌，而歌曲亦有着調節情感的作用。不少家長都曾經試過輕聲唱歌，去安撫幼兒的情緒、幫助孩子入睡等。瑞士蘇黎世大學學者Lutz Jäncke發現，聆聽音樂和歌曲能夠增加血液流動至緣腦（limbic brain）部分，包括杏仁核、海馬迴、下視丘等，屬於處理情緒、記憶的中樞。當我們聽到熟悉的旋律時，腦袋會產生多巴胺（dopamine），讓孩子感到滿足和輕鬆。荷蘭學者de Leeuw的研究進一步發現，當人受到歌曲感動，會更希望與他人連結，待人以善，表達關心，思考人生中哪些才是重要的元素。

青少年期可算是人生中，情感發展最豐富、同時最波動的時期。正因為歌曲對人情緒的正面作用，不少青少年在感到壓力或不愉快時，也會在音樂中尋找安慰。台灣學者蔡振家的團隊，就透過量度實驗參加者在聽歌期間的手指溫度變化，發現如果要在抒情歌得到治癒，就需要將歌曲完整地聽完。實驗發現，聽者在聽歌時手指溫度會下降，顯示聽者的情緒相對緊張起伏；而在副歌旋律在尾段重複出現時，編曲或歌詞一般都有或多或少的改變，手指溫度會回升，腦中負責調降負向情緒的部分，會比歌曲中段時有更多活動，助聽者對歌曲描述的事情有嶄新而較正面的詮釋。

因此，要聽歌，請緊記要耐心地「聽完首歌」，避免讓負面情緒中在歌曲中段不斷反芻，才可以有效地在樂曲行進中，透過再詮釋讓自己回歸平靜。最後，《人類群星閃耀時》也帶我們重新演繹人在世間的意義：「看人類即使渺小，誰在說我愛你那刻，情存萬有，才是美妙。」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]

相關字詞﹕林俊彬 張溢明 香港教育大學兒童與家庭科學中心 香港教育大學 人類群星閃耀時 親子筆陣 名人KOL 家庭有教

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