媽媽維特：媽媽的懊悔

幸福去到第三天，我卻漸感不安。營中每天都有分享感受的環節，頭兩天我都是如佛般的平安，第三天我卻像小孩般淚腺決堤，告訴組員們胸中被大石壓住。事後回想，壓着我的是一份突襲的懊悔。但一般人聽來，也許會覺得觸動我的那件事尋常而微小。

教兒子邊吃邊換衫「偷時間」

我談的，是孩子用早餐一事。趕出門上學，是香港大多數孩子和家長的每早常規。我兩個兒子個性迥異，老大是急先鋒，出門快手快腳，喜歡早人一步到校。弟弟卻是慢郎中，由起牀到出門死線有40分鐘，他總是滋滋悠悠吃早餐，吃到一半上大號，去完廁所就只剩10分鐘。我不想他減少睡眠，也不想他抑壓去廁所的需要，唯有教他盡量「偷時間」，在如廁後的短短時間內，吃完早餐兼換衫出門。

「偷時間」其實就是在同時同步執行幾件事。我教阿仔，先咬一啖食物，嘴巴咀嚼的時候，手是閒着的，可以「偷」這個空檔去換上衣。到吞了口中餐，雙手就拿起食物再咬一口，然後又繼續換褲子、穿襪子，餘此類推。

細佬由小二復常至現在小三，都保持着大半時間歎慢板、最後10分鐘裙拉褲甩的模式，沒想過為了減少最後的狼狽而在前半部分提速。倒是在最後趕急時，他都會主動按媽媽的教法，邊吃東西邊換衫——儘管在「切換」進食和其他任務的一刻，其實他常常會楞住，忘記接下來要做哪一樣，實際上未必「慳」到太多時間……

我們在禪修營裏的一大學習，是「同一時間只專注一件事」。專注自己的五感，專注此時此刻，察覺當下的環境和身心狀態。行禪時，我們悠閒地走，覺知自己的每一步，覺知與大地的碰觸、當刻身體的狀態。食禪時，我們慢慢進食，真正品嘗每口食物的味道，充分咀嚼而非匆忙吞嚥。當我們這麼做，就能感受進食的幸福，連結當刻的安詳自在。

這不是我初次接觸食禪的概念，但「腦袋知道」從來不等於「心靈收到」。在梅村的認真實踐，令我深切感受到那份可貴的幸福。隨着幸福感累積，我不禁反思自己的日常，包括「教曉」孩子「一心多用」這件事。

奪去原本享受進食的幸福

我像個發現自己做錯事的孩子，嗚咽着對組員說：「這幾天在梅村，我體會了什麼是幸福，卻發現自己原來奪去了孩子原本就擁有的幸福！享受進食是他的本性，我卻教他背道而馳……而即使我不教他，在講求速度的社會中，他也會接受類似的教化……」那一刻，我深深感到理想與現實的矛盾、自己的懊悔和無力。

讓情緒釋放後，我慢慢平靜下來，以許願的形式應對內心的無力。「也許這刻我沒辦法解決這個矛盾，我唯有交託，相信孩子會有他的造化。將來，也許他會透過其他的因緣，遇上不同的學習，從頭擁抱這份幸福，當中不必通過我。」

害怕自己錯鑄孩子的將來，是父母常見的心魔，只是不同人的魔咒不同，這天我也遇上了。同時，感恩這次懊悔，它提醒我勇敢接受自己可以犯錯，甚至接受自己也可能會非蓄意地傷害孩子，孩子不會這麼容易就垮了。不要把自己、或自己的錯看得太大，不要小看孩子的生命力和上天的引領。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]