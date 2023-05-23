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副刊
Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

感創航道：從生活中學習

【明報專訊】學以致用，為了實際應用而學習，這套理念，沒有人會反對，只是到了教育現場，有時因為各種原因而沒有執行實踐，於是孩子對課堂的學習也逐漸失去了興趣。聯合國教科文組織相信，實用及與生活相關的課程是一個幸福校園應該具備的內涵。教師應該怎樣做，才可以把課堂學習扣連到日常生活呢？

本欄4月份一連兩篇文章探討了happy school的元素，今次再討論教科文組織於幸福學校框架下提倡的22項指標之一：實用、相關和吸引的學習內容（​​useful, relevant and engaging learning content）。教科文組織分享了一名越南中學生的感想：

知識要運用才是力量

「如果我們為了保護環境而學習生物學，而有些同學在考試中取得很高的分數，但現實中他們卻在街上隨處丟垃圾，你會怎麼想？我們一定要強調，學習的主要目的是改善我們的生活，幫助國家發展。我們不是為了要成為一個天才或者令腦袋變大而學習！」他還引述了美國作家兼演說家卡內基（Dale Carnegie）的名句：「知識要運用才是力量（Knowledge isn't power until it is applied）。」

教科文組織提出，課程設計應該要反映當代相關的事，並在教師引導下扣連到學生的生活。幸福學校框架更進一步提出跨學科學習，列舉了芬蘭的經驗為例子，該國自2015年引入「按主題施教」（teaching by topic），擺脫慣性的「按學科施教」的傳統，背後理念就是讓學習更能應用於日常生活，為學生將來工作做更好的準備。芬蘭教育當局發現，「按主題施教」比較講求學生協作，製造更多愉快學習的機會，幫助學生發展創意、溝通及明辨思考的能力。

回到香港，《小學常識科課程指引》也有提出，教師應為學生提供多元化的學習經歷，例如安排主題教學及全方位學習活動，加強學習範疇內容的連繫，使學習更貼近學生的生活經驗。教師同時要讓學生透過與日常生活有關的學習經歷，加強個人及群性教育，懂得關愛共融，尊重別人。

教育局鼓勵小學利用常識科課堂提供實踐機會，讓學生就着日常生活問題，設計和擬定有創意的作業，從而增強他們綜合和應用知識與技能的能力，以及引發學生對科學和科技的興趣和好奇心。

學生自製保齡球玩意

教育大同提倡的LBD（learning by doing）也主張「做」中「學」，孩子們不斷實踐、不斷合作、不斷創作，獲得的不止是知識，還懂得應用知識做出對別人有用的東西，從而看到自己的價值。

今年3月下旬，「教育大同夥伴學校」靈糧堂秀德小學舉辦了一場驚喜派對，邀請家長參觀小一生創作的遊戲。作者試玩了一個保齡球攤位遊戲，同學用膠樽做保齡球瓶，用紙皮做球道，用網球代替保齡球，投球後，保齡球會自動返回原位。最巧妙是，在沒有電動零件下，同學利用繩子串起所有球瓶，每一局完成後，球瓶可以一次過安放原處。

教師解釋，同學在籌備派對階段，看到保齡球道運作的短片，很想親自製作一個。於是在教師協助下，人工保齡球機大功告成（圖）。因為學以致用，同學製作保齡球機的過程特別投入，而且相互協作溝通，快樂氣氛感染了整個課室。

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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