網樂天地：父母介入比賽礙孩子發展

美網球員：賽前避免與家人溝通

較早前世界排名12的美國網球員Frances Tiafoe在一個賽前記者會上被記者問到他怎樣部署賽前心理狀態，他隨即答道：「盡量避免與家人父母溝通！」他隨即笑道不是對父母不敬的意思，而是他也認為父母會比教練團隊投放更多的私人情感，往往會有過多的控制，或主觀角度，批評會來得比較嚴厲，限制了孩子比賽的獨立思考能力。

但與此同時父母對運動員的支持是不可缺少的，家長通過給予經濟支援和鼓勵，營造健康的家庭環境和良好訓練條件，幫助運動員實現夢想。此外，父母能培養運動員積極的態度，以及堅強健康的人格特質、意志力、紀律和自我約束能力。只要不過度介入，孩子會有更多的機會獨立思考、獨立決策，並從失敗和錯誤中學習。這樣可以鼓勵孩子發展自己的判斷能力和解決問題的能力，同時培養他們的自信心和獨立。

正因為如此，父母對運動員的影響有如水能載舟亦能覆舟的效果，有利亦有弊，以下是一些建議：

1. 多鼓勵

孩子得到家人的鼓勵後，可以令自己堅強，自信心增加和心理素質提升。

2. 提供不同的觀點與分析角度

父母可提供不同事物的觀點和看法，從不同角度分析不同的觀點。

3. 培養動機

建立動機是很重要的，是不斷努力的動力泉源，對將來運動員的道路提供了長期激勵競爭的自我奮鬥能力。

4. 培育信息分類能力

為孩子提供更多的信息分類訓練，呈現解題思維方法，尋找事物之間的共通點，培養孩子的分類能力。

5. 戰略遊戲思考訓練

玩一些具有挑戰和策略的遊戲，比如象棋遊戲和智力遊戲，讓孩子學習分析和組織策略。

不同的家庭背景，對年輕運動員的將來有正面和負面影響，父母對運動員有很多期待，給予孩子很大的壓力。此外，父母的束縛和過度干預也會導致孩子喪失獨立自主，從而影響個人的發展。因此，作為父母，當參與孩子的比賽和訓練時，應該要提供適度的支持和建議，但要讓孩子有足夠的空間與時間去發展自己的思考和解決問題的能力，從而讓他們獲得更多的學習和成長的機會。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]