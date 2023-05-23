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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：一間也不能少

【明報專訊】近期「殺校」成為教育界熱話，下學年有5間小學因收生不足或需要停辦小一，或改以私立等形式繼續營運。筆者回想起上一波小學「殺校潮」是在2003年開始，翻查教育局資料，在2004/05至2006/07學年間，共39間小學停辦，情况較現時更為嚴峻。相隔20年，殺校潮再現，在汲取上一波經驗後，這次的殺校情况會否有改善，還是未知之數。

「一個都不能少」。在一般人眼中，若將這句套用在教育上，是指不放棄任何一個學生，每一個學生也是寶貴的。就像聖經所指，即使100隻羊之中有1隻走失了，牧羊人還是會堅持找回；然而，對於面臨殺校的學校而言，一個學生卻是他們的救命稻草，正正是少了一個學生，他們沒法繼續辦學，實在叫人沮喪和遺憾。

自2002年教育改革開始，教育界出現汰弱留強局面，收生率彷彿成為決定學校存亡的唯一標準。為了提高收生率，各校施展渾身解數，例如催谷學生爭取好成績，着教師到街上派發傳單宣傳等。學校本是一個着重教育的地方，老師卻為此而疲於奔命，使教育變質，實是本末倒置。雖然從社會整體利益而言，學校停辦也許無可避免，但其實有不同方法能解決收生人數下降帶來的問題。

解決收生人數下降方法

1. 推行小班教學，提升學習效能

現時香港推行小班教學學校的班額標準為每班25人。然而，隨着適齡學童人數持續減少，若堅持這個標準，殺校潮定必繼續。降低每班學生人數，真正推行小班教學正是一個很好的策略。參考西方國家，每班學生人數為20人以下。小班教學可提升學生的學習效能，因為教師在課堂內更能掌握每個學生的學習進度和需要，亦方便教師推行活動教學，他們也能更了解學生的情感需要，對學生的全人發展甚有裨益。

2. 平衡學校班數，有助學校發展

記得早些年人口過剩時，教育局容許部分學校加設特別班級來應對。針對現時截然不同的人口狀况，政府亦可削減大校的班級數目，此舉對大校而言亦非百害而無一利。現時學校最多可開設36班，雖然政府給予30至36班的超級大校較豐富的資源，但校方的工作量亦較大，處理行政工作和推動學校發展亦較困難。加上因為校內學生較多，亦較難照顧學生的個別差異。因此，筆者認為若局方調整各區超級大校的班數，既可解決小型學校收生人數下降的問題，也可紓緩超級大校的壓力。

3. 改變學校定位，推動多元學習

筆者現於一間小型村校工作，亦曾多次面臨殺校危機。因此，筆者將學校轉型為特色學校，拋開傳統固有的教學模式，摒棄死記硬背的學習模式和「求學只是求分數」的目標，改以針對家長和學生需要，主張體驗式學習和推行森林課程，讓學生身體力行地實踐課堂所學，並按學生能力設不同任務和學習目標，以發展學校課程。這個轉變過程並非容易，幸好憑着多年的努力，獲得家長和學生的信任與支持，現成為一間深受家長喜愛的學校。筆者認為每一所學校也各有千秋，相較盲目和單一地追求成績，應發揮學校所長，展現學校的特質，並彰顯教育的多樣化。

聖經〈箴言〉曾說，「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離」，這也是筆者的教學理念。教育的本質在於教養孩童，筆者相信每一所學校都有着獨有且正確的教育理念以教養孩童，也是一個讓孩童健康和快樂成長的好地方，一間也不能少。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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