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副刊
Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

親子筆陣．解鎖孩子心：自我保護的「小霸王」

【明報專訊】小揚在學校對同學的態度不太友好，很容易與別人衝突。於是，爸爸提議召開家庭會議，一起分析小揚的情况，討論他在與人相處上要改進的地方。後來，爸媽卻發現小揚變得愈來愈敏感，每次想關心他或者找他傾談，小揚就會找出各樣藉口逃避，只會回應「沒有啊」、「不知道」……感覺他愈來愈收藏自己的感受。

「外在的我」與「內在的我」

在一次「自我認識」的課堂上，小揚畫了兩幅自畫像，一幅是「外在的我」：一副得戚的面孔，下面寫着：「你們個個都不及我！」、「哼！你們以為自己很厲害嗎？」；另一幅是「內在的我」：一副流淚的面孔，下面寫着：「我很累、很孤單……其實我不想再鬥下去……」

小揚小時候曾經被同學欺負，常常取笑他，所以他對交朋友失去信心，總是以「攻擊」的方法來自我保護。其實他是一個情感豐富的人，心裏非常渴望找到交心的朋友。當爸媽想幫助小揚時，理性的分析讓他覺得自己是一個問題，令家人很失望和擔心。我們鼓勵爸媽讓小揚有更多的表達空間，當中可以運用一些溝通的法則：

害怕被人拒絕 缺乏安全感

1. 了解表層情緒背後的深層感受：

孩子有時會透過講述事情來表達自己的心情，或是將表層情緒發泄，像小揚雖然會說一些口不擇言的話，或看起來總是很生氣，但其實他深層的感受是害怕被人拒絕，對關係缺乏安全感。與他溝通時，不要急於對他的說話和行為下判斷，他需要別人給他多些空間，引導他去意識和表達。

2. 讓孩子感受自己也重要：

有時我們對孩子訓話、講道理，出發點都是為他們好，但孩子心裏並不是這樣理解。他們會覺得自己有問題，需要被解決，而自己的心情和需要不被重視。這樣的狀態，他們會更不願意與父母對話。我們可以試着跟孩子說：「我們很關心和重視你，希望了解你多點。我想聽聽你有什麼看法／感受？」，而不是說：「你再這樣做，就沒有人想理睬你！」、「你的行為這麼差，怎會有人願意跟你做朋友，換我也不想呢！」

一個表達情緒的出口

3. 多向孩子表達同理心：

傾談時，可多用「我看到你……」、「我聽到你……」、「我感受到你……」來同理孩子的心情，例如：「我聽到你說你很生氣……」、「我感受到你很失望，其實你也很想找到一個了解你的朋友。」當父母多了聆聽，小揚的情緒有了一個表達的出口，與人相處時也減少用激烈的情緒來發泄。

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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