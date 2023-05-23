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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

親親社區：小KOL走入社區 記錄荃灣人和事

【明報專訊】隨着城市發展，舊區、老店慢慢湮沒在歷史洪流，本土人情味亦日漸消散。為承傳香港情懷，有機構助學生化身成小小KOL，用鏡頭親身記錄荃灣街頭的人和事，增加他們對身處社區的歸屬感。

文︰陳真紀

這天，來自荃灣寶血會伍季明紀念學校的10名學生，手持平板電腦及手機，跟隨導賞員走進荃灣社區，在小店前「左影右影」，又訪問老闆和顧客，原來他們參加了由南豐集團贊助、香港青年協會策劃的「小小荃灣KOL」活動。

這個活動以小學生為對象，歷時近3個月，不單止有文化導賞團，學生還有機會學習拍攝和製作短片的技巧。這班學生更組成一支團隊，每人擔當不同的角色，例如主持人、攝影師、剪接師等，把他們所看見、所聽到的社區小故事製成短片，上載於網絡平台，與公眾分享。

接觸不同人士 尊重多元文化

南豐發展有限公司市務及傳訊部助理總經理林碧茵表示，透過探訪社區，學生學習到所屬社區的歷史文化和特色，也因着接觸不同年齡、經歷和文化背景的人士，學懂尊重多元文化，更同時令孩子「眼界大開」。「有小朋友在參觀楊屋道街市時，說從未逛過街市，根本不知道內有哪些店舖！但透過這次導賞活動，知道了原來有家禽檔，也認識到上一輩挑選優質家禽時，會看牠們的尾部，這些都是書本以外的知識。」

學習攝製技能 發掘潛能

為了提升學生的興趣和參與度，主辦方更以KOL作媒介，與社區探索活動結合。香港青年協會荃灣青年空間單位主任溫祖亮說，一方面學生可用自己的視角認識荃灣社區，有助增加歸屬感；另一方面，也提供不少機會，讓他們作出新嘗試，「透過學習各種硬技能和軟技能，例如拍攝和剪接技巧、表達與溝通方法，小朋友可從中探索及發掘自己的潛能」。

此活動12個參與隊伍所拍攝的短片，已經上載「小小荃灣KOL」YouTube頻道（bit.ly/3W0tMGC），公眾可於即日至5月24日期間，點讚你最喜愛的短片，得到最多點讚的組別，將會獲得網上最受歡迎獎。

■學生心聲

劉巧玥（小五）主持人

「好開心人生第一次訪問能夠成功，之前會覺得好尷尬，不敢嘗試，但經過這個過程之後，得到了勇氣和成功感。」

李幸橋（小六）攝影師

「對今次拍攝表現感滿意。我本身住荃灣，以往只曾途經悅和醬園門外，但今次入內，發現原來老闆和員工都很熱情，而且店內除售賣醬料外，還有其他產品，例如鹹梅菜、海蜇等。」

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

相關字詞﹕南豐集團 社區探索 導賞員 荃灣 舊區 香港青年協會

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