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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

採訪手記：轉校應從孩子角度出發

【明報專訊】大約7、8年前認識一個小朋友，她小一在保良局陳守仁小學念書，轉到嘉諾撒聖心學校，小三時又轉到拔萃女小學。這3間學校，在不少家長心目中都是著名小學，要佔一席位並非易事，而這名小朋友竟然在那個只有一兩個插班位的年代，都能成功插班，證明她擁有一定的實力。但到底這實力是什麼？依我觀察，這個小女孩除了學術成績優異，平日最喜歡看書，也酷愛戶外活動，並且願意嘗試新事物。在面對陌生人時，她既不會表現過分害羞，也沒有展現出很大野心，對答有禮卻不失孩子的稚氣，令人覺得跟她相處很舒服。從她身上，已大概猜到名校最喜歡收什麼學生，只靠成績好，未必是學校最愛，幾乎是要德智體群美兼備。

最緊要看合不合適

近年學生流失，身邊的確多了家長朋友為子女轉校，大部分是「向上攀」，專向小一時未能考到的心儀小學挑戰，當中有成功，也有失敗。不過，我亦認識一些由傳統名小，特別是私立或直資小學轉回普通津小的家長，除了因為搬屋，也如升學專家梁永樂所說，這類家長多是有感付予私立直資小學的學費太貴，或者認為學校過於催谷成績，才會轉讀津小。其實是否需要轉校插班，跟為子女小一選校時所要考慮的因素一樣，就是應該以子女為中心，沒有好與不好，只有合適與不合適。希望家長有這個打算前，與子女商量一下，不要一意孤行。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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