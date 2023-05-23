採訪手記：轉校應從孩子角度出發

【明報專訊】大約7、8年前認識一個小朋友，她小一在保良局陳守仁小學念書，轉到嘉諾撒聖心學校，小三時又轉到拔萃女小學。這3間學校，在不少家長心目中都是著名小學，要佔一席位並非易事，而這名小朋友竟然在那個只有一兩個插班位的年代，都能成功插班，證明她擁有一定的實力。但到底這實力是什麼？依我觀察，這個小女孩除了學術成績優異，平日最喜歡看書，也酷愛戶外活動，並且願意嘗試新事物。在面對陌生人時，她既不會表現過分害羞，也沒有展現出很大野心，對答有禮卻不失孩子的稚氣，令人覺得跟她相處很舒服。從她身上，已大概猜到名校最喜歡收什麼學生，只靠成績好，未必是學校最愛，幾乎是要德智體群美兼備。