宣道小學：重視多元發展、入讀意願

【明報專訊】私立小學九龍塘宣道小學（下稱宣小）今年5月份招收小二至小五年級插班生，6月便會辦中、英、數筆試及面試，面試主要了解小朋友的家庭狀况，而筆試就要看小朋友的學術能力。宣小一向重視學生多元發展，除學術成績外，也會關注學生在音樂、體育等方面有否突出成就，這是否代表申請者要在這些方面有優秀表現才有機會被取錄？校長吳麗芬表示，雖然學校會優先考慮學術表現有一定程度的學生，但毋須刻意外補來應付，「筆試會看學生是否達到適齡學習程度，面試則着重互動和分享，最重要是我們見到學生是願意來讀的，因為有些時候是家長想轉校，但小朋友不想，我們一問便知了。只要家長覺得宣小能給予學生良好的學習基礎，以及可培育其音樂及運動等發展也可以來申請，即使小朋友沒有學過樂器樂理也不要緊，他們來到這裏後，可以隨學校的音樂課程慢慢學習」。