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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

宣道小學：重視多元發展、入讀意願

【明報專訊】私立小學九龍塘宣道小學（下稱宣小）今年5月份招收小二至小五年級插班生，6月便會辦中、英、數筆試及面試，面試主要了解小朋友的家庭狀况，而筆試就要看小朋友的學術能力。宣小一向重視學生多元發展，除學術成績外，也會關注學生在音樂、體育等方面有否突出成就，這是否代表申請者要在這些方面有優秀表現才有機會被取錄？校長吳麗芬表示，雖然學校會優先考慮學術表現有一定程度的學生，但毋須刻意外補來應付，「筆試會看學生是否達到適齡學習程度，面試則着重互動和分享，最重要是我們見到學生是願意來讀的，因為有些時候是家長想轉校，但小朋友不想，我們一問便知了。只要家長覺得宣小能給予學生良好的學習基礎，以及可培育其音樂及運動等發展也可以來申請，即使小朋友沒有學過樂器樂理也不要緊，他們來到這裏後，可以隨學校的音樂課程慢慢學習」。

吳麗芬指學校會在下午的功課輔導時間安排額外課堂予插班生，又會為家長提供簡介會，讓他們更了解學校運作，細緻如交功課、測考安排都會有提示；此外又會在班內讓1至2名同學擔任小助手，在插班生首周上學時帶他們認識學校不同地方，教他們如何寫手冊等。她認為插班生最重要是抱着開放、進取的心態，這樣便能更快融入學校。

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

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