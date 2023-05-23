校長貼士：播道書院：全年招生 成績未必作準

盧偉成說近月插班位數目比前一兩年減少了，競爭亦存在。問到學校是否按成績收生？他指成績固然會考慮，但因為經過3年疫情，學生的成績其實未必能作準，「我們會參考多幾年的成績，特別是初小生，如果幼稚園時沒有測驗考試，可以透過繪畫、功課及談天來觀察，按個別學生和家庭的情况來定論」。

播道沒有固定的插班生申請時間，全年皆有招收插班生，當學校有插班學額，便會邀請學生來考筆試及面試，取錄後，校方會與家長商量何時入學，不一定要待新學年（9月）入學。「我們都希望學生盡快入學，一般取錄後約1個月便可，但有時學生會因為某些原因未能立刻轉校，如未搬到附近，或者想小朋友在原校完成一個學期才走，我也建議家長給子女完成學段才到新校，讓他們有時間好好和同學說再見。」他更坦言轉校插班對孩子和學校來說都是一件大事，形同古時孟母三遷，所以會為被取錄的插班生安排網上家長會，讓小朋友和家長親自問校長、副校及教師問題，也會在他們上學首天安排社工迎接，校長亦會親自到班房探望他們，以紓緩他們緊張的心情，更快適應新學校。

[Happy PaMa 教得樂 第450期]