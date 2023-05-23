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Happy PaMa 教得樂 第450期

Happy Pa Ma

轉校攻略：插班未必公開招生 主動出擊 寄信搶先機 專家：轉校小心跌banding

【明報專訊】每年5、6月都是小學插班報名及面試的高峰期，一直以來傳統名校每級的插班位只有零星一、兩個，究竟如何可以突圍而出？若你的孩子真的可以插班進新校，又是否真的代表安枕無憂，直上青雲路呢？

立即看看專家和校長提點，了解你的子女是否適宜轉校插班。

文︰顏燕雯

近年在移民潮及出生率下降等因素下，中小學均出現「音樂椅」效應，不少家長都看準這個時機，希望子女能夠越級挑戰，報考心目中的名校，插班成功。電台教育節目主持、升學顧問梁永樂提醒家長，即使學校的插班學額比從前多，但一般來說每級也只有個位數的名額，很多學校收生仍以吸納尖子為目標，因此對於在原校考得全級頭5名的學生較為有利。「除非學生有特殊技能，如體育、數學方面有優勢，否則若只以筆試定論，成績不好便很難突圍而出。」他說，理論上插班的競爭比考小一更大，因為學校挑選插班生，一般只按學生成績來收生。

必考筆試 面試看品德

另一位升學專家趙榮德（趙sir）同樣認為學校挑選插班生，只會收「叻仔叻女」，「要知道插班跟叩門不同，叩門多以面試為主，幾分鐘內難以找出叻仔叻女；但插班必會考筆試，也會參考學生過往在原校的成績，完全可了解到學生的學習情况，最後還要面試，檢視一下他們品德如何，以確保收生萬無一失」。不過他認為對子女有信心的家長，仍可把子女的長處視為插班優勢，「如果家長心水清，在遞交申請插班表格時，已大概猜到學校對學生的要求是什麼，除了成績表，一般學校要求填寫和遞交的資料是否包括課外活動資料、獎項或證書、參與服務、宗教信仰等證明？這些都是學校收生要求的貼士，如果學校要求遞交cover letter，也可以把這些長處加進去」。

趙sir亦提到，每間學校的插班申請日子也不同，家長應留意自己心儀學校的公布。「過往插班生一般在4至6月收生，9月便開學；但其實有一些學校全年都會收生，但又未必會在網站公布。這個情况近一兩年更加常見，只要學校有學位空出，便會從申請信中找人去面試，所以若心儀學校沒有刊登收插班生的消息，家長也可以寫申請信連同學生資料寄到學校，希望等學校有學位流失時能獲接見。」

一般來說，家長讓子女轉校插班的原因不外乎以下幾個：一，想子女入讀一間他們認為比原校更好的學校；二，子女在原校讀得不開心，或被欺凌；三，為逃避呈分試，希望轉到有名聯繫中學的小學或一條龍中小學。

為逃避呈分轉校要三思

梁永樂認為，若純粹因小朋友讀得不開心而轉校，難保之後不會有同樣事情發生，他建議應針對問題對症下藥。若為了升中，就更要考慮清楚，「首先要知道那間小學與中學的聯繫，是否所有小六畢業生一定能直升上聯繫或直屬中學，抑或是有多少百分比（畢業生）可升讀。其次，也要明白學生轉校後有機會跌banding，因每間學校都有自己的banding比例，如你在原校考第一，是band 1生，轉校後卻未能考到頭30%的名次，恰巧那間學校band 1生比例只佔30%，你便會因而變成band 2，沒機會升上心儀中學，那麼轉校也是徒然」。此外，他亦認為逃避呈分試並非一個轉校插班的好理由。「有能力插班的學生成績一定不會太差，如果在自己學校已肯定是band 1生，已有機會派到心儀中學，那就不用冒險轉去更『好』的學校了。」

[Happy PaMa 教得樂 第450期]

相關字詞﹕升學專家 升學 移民潮 插班 插班申請

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