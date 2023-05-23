與跨門類藏品對話 火樹銀鏡 晚拍露光芒

富藝斯將推出集合20世紀及當代藝術、設計、鐘表門類的晚間拍賣會，由拍賣行和雜誌創辦人TK Mak聯手策劃，以各門類藏品展示一場企圖打破現狀、改變設計文化和歷史的藝術拍賣。是次精品逾60件，當中包括草間彌生、Anish Kapoor、Nicolas Party、村上隆和KAWS等備受市場和藝壇追捧的當代藝術家作品。另外也包括Ron Arad、Gio Ponti及Hans J. Wegner等世界知名設計師的標誌作品。

《樹林》色彩絢麗超現實

Nicolas Party於2014年繪畫的作品《樹林》是這次拍賣的焦點，它首次在拍賣市場現身。這是作者近年在市場上出現的其中一幅最大的作品，曾在2022年於加拿大蒙特利爾美術館舉辦的重磅個展及2014年於德國明斯特舉辦的個展中亮相。其作品背景既多元又立體，他曾受古典藝術訓練，能隨心所欲地把作品重點擺放於傳統肖像畫、靜物寫生及風景畫上。配合現當代的主題和信息，讓他能超越和跳躍於不同時代的美學主題。

《樹林》呈現絢麗極至的色彩，猶如畫家手上的調色板。深紅色的樹幹在空靈的寶藍背景中閃耀，就像裝置了LED燈，向觀眾散發光芒。畫作精妙地表現出藝術家超現實主義風景畫的吸引力，這可算是其系列作品中最具標誌的一幅。拍場另一個焦點出自當代著名的前瞻藝術家KAWS手筆，是其家喻戶曉的標誌作品《同伴》。由1999年開始，這主題的雕塑已被認定為其「招牌」作品，今次的《同伴》由玻璃纖維材質製成，超過2米高，這體積在拍場上較少見，而這作品只有3個版次，買少見少。其中一版本於2013至2014年間曾在美國賓夕法尼亞美術學院展出。

不鏽鋼鏡面吸引眼球

印度裔英國藝術家Anish Kapoor的作品《非物件（鏡）》同樣首度在拍場出現。光滑亮澤的銀色表面吸引觀眾目光，在燈光照射下光彩奪目。1990年代中他開始創作辨識度極高的圓形反射雕塑，很快得到藝壇認可，令其聲名上升。這款作品直徑長180厘米，由銀色不鏽鋼製作，顏色和其以往於拍賣會前10名成交的鏡面作品相同。此作曾在2009年於英國倫敦皇家藝術學院舉行的個展亮相。

最近在西九「老是常出現」的草間彌生，也有作品《我歌頌人性》登場，它匯集了作者職業生涯中所有的標誌元素，包括南瓜、心形、人臉、眼睛圖案等。它曾於倫敦及澳洲布里斯班的展覽中亮相，是草間彌生始於2009年的「我永遠的靈魂」系列的先驅作品，系列大都以方形大油畫布作載體。

一班現當代設計師的限量及標誌作品當然也不容忽視。Ron Arad的作品《大容易第2冊》扶手椅以拋光不鏽鋼及鍍鉻軟鋼製成，展現作者的創新和實驗精神。1990年代初他於倫敦開始創作生涯，專注於限量版作品創作，充滿市場和藝術智慧。作品吸引之處是他不斷實驗創作原料，以非凡技巧體現材料質感和起伏。

港「玩具教父」玩多元概念

獲國際公認具備想象力及前瞻的香港藝術家Michael Lau亦值得留意。這個「玩具教父」突破平面設計和廣告背景的限制，把玩具轉移成「高級」藝術形式。街頭藝術、塗鴉、漫畫書及流行文化都成為其概念源頭，驅使其創作出滿有活力、幽默、色彩大膽的作品。這次的作品來自「初見」系列，藝術家創作的人物在畫面左上角窗邊向外張望，窗外是一頭疑似Snoopy的狗在奔跑。

富藝斯二十世紀及當代藝術部季中拍賣主管Anastasia Salnikoff指，是次拍賣會的作品出自為一個時代精神寫下定義、深具遠見人士的手筆。「他們無論是因命運安排抑或有意為之，都在各自的藝術、設計和鐘表領域中留下了自己的印記。」

■Disruptors：二十世紀及當代藝術，設計和鐘錶晚間拍賣

日期：5月25日

時間：晚上6:30

地點：富藝斯亞洲總部柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

網站：bit.ly/45a4XvO

文：呂一心

編輯：朱建勳

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