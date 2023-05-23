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副刊

旅遊

跟處長「掃街」 $7歎米芝蓮米線

【明報專訊】今次單車遊難得遇上泰旅局港辦處長Naparat Vudhivad同團，趁機請她帶路「搵食」。踩完單車後，我們大歎每碗約7港元的米芝蓮必比登推介小店米線，46港元不限時任飲任食Mukratha泰式打邊爐，大滿足。

多種咖喱湯底任選

獲米芝蓮必比登推介的Sanpakoi Kanomjeen泰式米線，迄立清邁通康市場近半世紀，以不同咖喱口味吸客——原味咖喱雞肉米線、香辣豬肉米線、青咖喱雞肉米線、紅咖喱豬肉米線、原味咖喱雞蛋麵等各有擁躉，每碗由30至50泰銖（約7至12港元）不等，相當超值。

地址：Thongkam Market, Soi Thasatoi, Wat Ket, Chiang Mai

$14魚蛋雞蛋麵 必比登推介

獲必比登推介的林老五魚蛋粉麵（Lim Lao Ngow），在清邁也設有分店，由第三代肥老闆經營。招牌粉麵計有熱湯粉／麵、熱乾粉／麵、泰式酸辣熱湯粉／麵等，並配有魚蛋、魚條、魚餃等。肥老闆更特別推介自家製作雞蛋麵，每碗60泰銖（約14港元）。

地址：53/2 Khang Ruan Jum Rd, Tambon Si Phum ,Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

$46打邊爐 無限時任吃

位於古城區北門（Chang Phueak Gate）護城河附近的Chang Phueak Mu Kratha，全場不設時限任取任吃，定價一人220泰銖（約51港元），兩人或以上每位199泰銖（約46港元），每晚座無虛席。泰式打邊爐一鍋兩吃，鍋邊吃火鍋，圓頂位置燒烤。另有雪糕、汽水任飲任食。營業時間下午5時至晚上10時。

地址：216 Manee Nopparat Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

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