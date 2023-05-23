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旅遊

清邁單車逍遙遊 轆入「廢墟」 穿越蘭納王朝

【明報專訊】疫後旅遊復常，遊玩行程卻不再滿足於「常態」；結合不同玩意的主題旅遊日趨流行。記者近日就首次到泰國清邁來一轉單車逍遙遊，深入寧靜鄉郊村落，轆在出塵的寺廟、古蹟間，迎着清風洗滌心靈。更趁機跟隨泰國政府旅遊局香港辦事處處長Naparat Vudhivad「掃街」，走入橫街歎米芝蓮推介平民小店，蹲在窄巷打邊爐，體驗泰國地道人氣滋味。

清邁位處泰國北部，氣候較首都曼谷涼快得多，5月平均約23℃至34℃；加上山巒縈繞，森林密佈，委實是騎單車放空的好地方！

跟團包單車護具 路况合新手

記者今次試玩的是半天的Padad-Singhakam經典清邁單車遊，路况平緩，即使是騎車新手也可應付自如。開團的旅行社Udomporn Tours經營超過32年，主打健行及單車團，行程安排頗貼心，例如提供酒店接送服務，派車接載團友到Trekker camp起步點，對人生路不熟的遊客而言，格外方便。而單車團提供的爬山車，屬美國第一品牌Trek，十分好騎。操流利英語的領騎導遊Mui Komkrit，細心指導團友調整單車座位高低、煞車系統等，又分配單車頭盔以保安全。車隊前後，分別有Mui領騎及其同事殿後，讓團友騎得更安心。

百年寺廟 特殊「象鼻鳥」棺木

早上9時許，我們一行六人，輕鬆騎車起步，清風陽光伴行，沿着毗鄰清邁機場的平河（Ping River）緩慢前進，一派悠然。車隊穿梭與世無爭的Padad Tai村 ，渡過Koh Klang橋，騎乘約半小時後，到達擁有150年歷史的Wat Koh Klang寺廟參觀。這寺廟的僧侶有一特殊技能——為圓寂高僧製作「象鼻鳥棺木裝置」。象鼻鳥（Nok Hatsadiling）是一種神話生物，有鳥的身體，和大象的頭、象牙及長鼻子。在泰國北部文化中，高僧的棺木要放在象鼻鳥上面火葬，大象頭象徵強大的力量，加上鳥身，可以帶着靈魂飛向天堂。建造一個藍色象頭、七彩金光鳥身的象鼻鳥棺木裝置，花費巨大人力物力，按不同複雜情况，需時1至3個月不等。

離開寺廟繼續行程，大家騎着單車享受田野美景，還有撲鼻蔬果香。約半小時後，當經過基督教McKean康復中心時，領隊Mui告知，康復中心已有百年歷史，前身是麻風病院，由東來的牧師悉心照顧患病村民。麻風病消失後改為康復中心，一直傳承愛與關懷的歷史。

再騎乘約半小時，車隊抵達一個果園，來到傳統高腳泰屋休息。溪前忽然吹來一陣涼風，人醉了，昏昏欲睡之際；穿上泰服的果園女工作人員，送上各式泰式甜點，精神為之一振。用餐後又有活動，伸一下懶腰動手插花。果園貼心預備好鮮花和花籃，團友們輕輕鬆鬆插花，準備在最後一站時入廟供奉。

魏功甘古城長埋泥土逾600年

騎上單車繼續輕鬆在村路騎乘，來到泰國蘭納（Lanna）王朝的廢墟遺址魏功甘古城（Wiang Kum Kam）。Mui介紹，古城由蘭納王朝開國君王孟萊王（King Mengrai）所建，迄今已有700多年歷史，1296年一次嚴重水災將古城淹沒，直至1984年被考古學家發現。騎車拐了一彎遇上另一歷史建築昌康寺（Wat Chang Kham），迎來一群天真無邪的小學生追着單車歡呼。

約中午12時，我們來到單車團最後一站蓮塔寺（Wat Chedi Liam），同場也碰上其他外國單車團，好不熱鬧。蓮塔寺由孟萊王於1288年建立，這個五層方形佛塔，每層壁櫥內都放置了不少佛像；1908年修復後，加添緬甸風格塔尖及獅神守護神。大家欣賞後進入寺廟獻花，為這趟醍醐灌頂單車旅程，畫上圓滿句號。

■Udomporn Tours清邁半天單車團

團費：1000泰銖（約230港元），包括酒店交通接送、英語導遊、爬山單車、單車頭盔、入場費、膳食及支裝水等

查詢：www.udomporntours.co.th

■泰國旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照，免簽證入境泰國

航班：香港快運及泰國亞航均有直航機往返清邁，航程約2.5小時

兌換：1港元兌約4.3泰銖

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

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