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飲食

東涌古典「宮廷」嘗鮮 海陸交織頂級滋味

【明報專訊】每日返工、放工的刻板生活，會否令你想追尋一點新鮮感，不如趁周末和家人好友到東涌試試La Rosabelle Bar & Grill這間扒房。一入門口會被古典宮廷風的裝修吸引：垂墜水晶吊燈、優雅的銅鏡、古老時鐘，以及牆壁掛上藝術感滿滿的油畫……隨時以為自己到了英國貴族的宅邸。主用餐區中設置了英式桌球枱，可以隨時和朋友來一場友誼賽。逢周末晚上，更增設現場音樂表演，樂韻悠揚，氣氛一流。

既是扒房，最推介的一定是肉類主菜，例如Surf & Turf，經21天乾式熟成的美國安格斯prime級西冷牛扒搭配波士頓龍蝦，啖啖肉，一次過吃齊海陸的美味，牛扒香嫩，龍蝦鮮甜彈牙，美妙！除了扒類，廚師也擅長烹調原隻龍蝦，不論招牌龍蝦扁意粉還是原隻龍蝦海鮮炒飯，都一樣能夠突出龍蝦鮮美彈牙的優點。難得放假，不妨小酌放鬆一下，配酒小食推介卜卜脆的墨西哥芝士脆片，每塊玉米片上都沾滿芝士、酸忌廉和洋葱碎，令人食不停口。又或者來一客以蟹肉和牛油果為主角的沙律，配上檸檬汁、蜂蜜及意大利陳釀汁製成的醬汁，酸香開胃，非常清新。

■La Rosabelle Bar & Grill

地址：東涌怡東路9號灣景薈地下G01-G02號舖

查詢：2881 8788

[飲食]

相關字詞﹕歐陸式餐廳 東涌 扒房

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