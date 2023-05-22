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健康

瘤言情深：發霉食物 藏最強致癌物

【明報專訊】有一種劇毒物質，無色無味，接觸微量都有可能出現慢性中毒，導致肝臟逐步受損。它就是黃麴毒素（aflatoxin，又稱黃曲霉毒素），是肝硬化及肝癌元兇之一，常在受潮發霉的食物和農作物中產生。夏天氣溫回升，降水量增多，空氣濕度開始大增，食物受潮發霉的風險提升，更要小心黃麴毒素的滋生。

肝硬化肝癌元兇之一

黃麴毒素是目前為止最強的致癌物質，可令人體急性或慢性中毒，導致急性肝臟受損、肝硬化甚至肝癌。黃麴毒素較常見於發霉的花生、小米、穀物和其製品當中，動物也可通過食用受污染的飼料，令毒素積存體內，因此動物乳製品及肉類製品中也會發現黃麴霉毒素。如果在短時間內攝取較大量黃麴毒素，可導致急性中毒，患者會出現肚痛、嘔吐，同時肝酵素急劇上升等，顯示肝臟正在受損，嚴重甚至可以致命。不過，在目前嚴格的食物安全監察標準下，急性中毒個案已經少之又少。

如果持續誤服含有黃麴毒素的食物，即使劑量不大，也有可能出現慢性中毒，導致肝臟逐步受損。世衛轄下的國際癌症研究機構指出，黃麴毒素具有基因毒性（破壞基因），並將黃麴毒素B1、B2、G1、G2和M1列為第一類致癌物，當中以B1的致癌作用最強。如果本身為乙型肝炎病毒感染者，攝入黃麴毒素後的肝癌風險，較非乙肝感染者高出約30倍。

高溫殺不死 做好防潮措施

黃麴毒素無色無味，更是一種「煮不死」的致癌毒素；食物發霉容易察見，大眾應避免食用任何發霉食物，應整個丟棄。有些人誤以為，去除食物表面肉眼可見的黴菌後，食物可照常食用，其實菌絲可能已侵入食物深層，毒素甚至可能蔓延到整個食物，所以還是不吃為好。

夏天來到，大家記得做好防潮措施，包括把食物放入乾淨容器，存放於乾燥通風地方，降低食物受黴菌感染的風險，保障食用安全。

文：張寬耀（臨牀腫瘤科專科醫生）

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