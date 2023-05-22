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人生下半場

健康

風吹過都如椎心痛 痛風戒口 咪睇漏老火湯

【明報專訊】「風吹過都覺得痛，一痛就痛到發瘋。」我的老同學「大麻成」形容痛風症的感覺。

他受過痛風發作之苦，慨嘆活到今天，紅酒不能飲、甜品不能食、海鮮不能碰，連老火湯與濃湯都是禁忌，應如何自處！

在港大時，我與大麻成和十多名同學一齊當上《學苑》編委。編委會成員雖來自不同學系，但目標及觀點倒是頗一致。我們畢業後仍保持聯絡，不過多在電子平台上，實際的聚首不算太多。尤其在過往3年疫情，真是相見時難、別亦難；就算昔日戰友決定連根拔起離開香港，我們亦沒有好好話別的機會。直至今年初，防疫措施終於大解放，大家便立即來一次大聚會。因為我們都在耳順之年，要作出離港他去的決定絕對不容易，因此難得的見面機會，大家十分珍惜。

男性 肥胖 高血壓 風險較高

在這次聚會中，我重遇了大麻成及他的太太Daisy。怎知一見面，大麻成便向我訴苦：「阿福，我好慘呀！隻腳趾公無端端痛到飛起，住了兩日醫院，醫生說是痛風。那種痛，真是風吹過都痛，一痛就痛到發瘋！」

大麻成說話一向非常「應棍」（一矢中的），他這次形容也是蠻準確。痛風曾被人形容為「痛不欲生」的椎心痛。不過是否「無端端」便有待商榷了，大麻成確是痛風的危險分子。首先，男性患痛風比女性高出6倍，大麻成是男兒，當然危險成分高了；其次，年紀愈大風險愈高，以我們接近70歲之齡，怎樣算也不是年輕，風險必然是高了；再其次，大麻成之所以叫「大麻成」，除了名字有「成」字之外，身軀肥大亦是緣由之一。而且大麻成患有高血壓及糖尿病，又喜好美食和紅酒。怎樣看來他已是痛風症的「大好友」，因為肥胖、高血壓、高嘌呤飲食、含糖飲料，均是痛風症的誘因。

代謝起變化 尿酸積聚關節

所以，我對大麻成說：「阿成，無計啦！你是高危分子。痛風與人體基因和性別有很大關聯。痛風，簡單來說是尿酸作怪。當體內代謝功能出現改變，血中積聚過多尿酸無法排出時，尿酸最終會結晶積累在關節、腎臟等部位，引致關節紅腫發熱發炎。那些症狀，相信你是最清楚。縱使基因和性別無法改變，生活和飲食習慣可以改；所以，想預防痛風發作，一定要從飲食及運動入手呀！」

「老友，當然知道，我已開始減肥。唉！『人一肥，病就嚟』。愈老愈不可以肥！老婆大人已禁止我飲酒。日日看着酒瓶，一滴都沒有入口。真是遲早『瘋』，是『痛風』加『發瘋』呀。」大麻成嘆道。不過猶記得，大麻成當晚不斷勸酒：「兄弟，飲呀！把酒當歌，人生幾何？」他除了為我們添酒，更為自己添上不知多少杯呢！

自那晚聚會後，我有好一段時間沒見過大麻成。直至上星期，我準備從診所趕回醫院巡房之際，護士告知：「外面有一個病人，說趕不及預約，但想你看完他才走。」啊，是急症嗎？好吧！應該還有時間。護士交來病人名字，竟是大麻成，不過進來的就只有Daisy一人。

「噢，Daisy，怎麼喇？是阿成要睇病？還是你呀？」我問。

「唉，當然是阿成啦！痛風又發作喇！痛到『𩥇牀𩥇蓆』，不能下牀。他叫我找你，開止痛藥給他頂住先。」

半夜突然腳趾公劇痛

大麻成是退休公務員，一直以來都在公立醫院求診及覆診，從未到過我診所。未能親見病人，便為他開止痛藥，實在是不安全做法。於是，我問Daisy：「阿成究竟有沒有睇醫生和食藥？」

「有。約5個月前一晚，他睡眠中突然大叫：『腳趾公好痛！』真的痛到標眼淚，更連續嘔吐兩次，終於被送入伊利沙伯醫院，住了2晚。醫生說他高尿酸，開了藥，又叫他做運動兼戒口。不過上次痛完之後，就沒看過醫生。」Daisy回答。

既然大麻成曾在公立醫院看病，病歷紀錄自然能在「醫健通」找到。獲取同意後，我查看他的病歷及藥物名單。紀錄顯示：5個月前，病人因急性痛風發作（gout flare）入院治理。尿酸高確診為痛風症，曾處方降尿酸藥物及止痛風症藥物。

「Daisy，雖然阿成今次很大可能是痛風發作，但為安全計，最好先做檢查。因為痛楚可以是其他疾病的先兆。不過，我查看『醫健通』藥物名單，醫院曾給他止痛風藥物作備用。不如你吩咐他先服用這些藥物，看看能否收效。若痛楚減緩而他方便行動，你再陪他來看我。好嗎？」我問。

2天後，Daisy陪同大麻成來了。阿成雖然仍有少許步履蹣跚，但人看來仍是精神。一進門，他便說：「阿福，你給任何藥我食都可以。總之，千祈不要再發作。」

「哎呀，老友。不是吃什麼。應該是，不吃什麼才對！」我回答。

節制飲食 尿酸濃度可減15%

為何痛風患者需要調整生活及飲食習慣？痛風是尿酸結晶沉積在關節引致的疾病，尿酸本正常存於人體內，但當代謝功能發生改變，積聚的尿酸無法排出並引致發炎。痛風症成因包括：遺傳因子、家族病歷、性別、年齡老化、藥物副作用等，但是自身飲食習慣也是其中誘因之一，因為體內尿酸雖然大部分由自然代謝產生，但仍有兩至三成是由食物攝取。因此，古人常稱痛風為「富貴病」，這可能是因為「食得好嘢多」之故。因此，如果飲食毫無節制，痛風自然較易發作。研究顯示，如患者能改善飲食習慣，血中尿酸濃度可降低15%。

因此，我鄭重地說：「阿成，若你不想痛風再發作，就一定要調整生活及飲食習慣。飲食方面，盡可能戒掉酒精及含糖飲料。啤酒、烈酒、含果糖蔗糖飲料會在體內代謝成乳酸，乳酸會加速尿酸增長和影響尿酸排泄。所以，精製糖食品如蛋糕、雪糕等亦應避免。其次，注意蛋白質的攝取。不要吃含高嘌呤食物如動物內臟、蝦、蟹、蠔、海帶及乾燥香菇等。」

「阿福，你不用說了！我已統統戒掉。我剛從台灣探完老朋友回來，日日同朋友打邊爐，但我只眼巴巴看着他們食蝦、蟹等海鮮，我一點也沒放進口裏。我只食豆腐、菜和飲湯。」大麻成搶着解釋。

「吓，打邊爐？你日日打邊爐還說自己沒『踩界』？」我嚴厲地說：「和你一起打邊爐的『老鬼』齊齊犯了『伯仁由我』之罪。你痛得要命，全因為他們啊！要知道，雖然你沒有食海鮮，但是精華吸盡呀！各類海鮮經數小時生滾，湯底美味無窮。但同時，高嘌呤精華亦盡在其中呀！你飲了湯，想不『發』都難！」

這時Daisy問道：「阿福，照你所說，連家常老火濃湯都不可以飲嗎？」

運動後關節不消腫 或患病初兆

「對。老火濃湯是導火線。我有病人每次打完邊爐，痛風就發作。所以，都是戒掉火鍋較好。」我回答。除此之外，創傷亦會誘發痛風。年過50人士，如果發現經過長時間運動或踢波碰撞後，雙腳或關節痛，幾天不消腫，往往是痛風症初兆。而且關節痛楚不止在腳趾，身體任何其他關節包括：膝關節、手關節，甚至牙關關節，也可以發作。

「唉，阿福。我真的有點接受不來。活在今天的香港，老友離散，恆常活動消失。現在連個人生活喜好都要幻滅；紅酒不能飲、甜品不能食、海鮮不能碰，現在連濃湯都是禁忌，你真的要教我應如何自處。」大麻成哭喪着嘆道。

不過，未等我回應，Daisy已說：「阿福，你不用操心啦！我會開解阿成。人老咗，終有一天身體自然會出毛病。這點我相信阿成也知道，只不過心理還未準備好。」

是的，當社會、氣氛、環境、家庭，連自身健康都在轉變時，事實是難適應。因此，我們最好能互勵互勉，積極樂觀，盡量調適，做好迎接各項轉變的功課。

文：梁萬福

編輯：朱建勳

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