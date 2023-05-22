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健康

仁濟健康快訊：老友無胃口？3招添營養

【明報專訊】隨年齡增長，長者身體面對不同變化，包括味覺和嗅覺退化、咀嚼和吞嚥困難、消化能力下降和新陳代謝減慢等，這些轉變均有可能導致長者食慾不振。不少長者患有長期疾病，需要服用多種藥物控制，部分藥物會引致惡心、便秘和腸胃不適等影響胃口的副作用。另外，長者食慾亦有可能受抑鬱症、焦慮症等情緒問題所影響。

若長者食慾不振情况持續，未有得到適當處理，可能增加營養不良的風險。營養不良會導致長者免疫力下降，增加跌倒危機及住院的可能。照顧者要多留意長者的飲食情况，如發現他們有進食量減少或體重下降等營養不良的徵兆，應盡早處理，以免情况惡化。

食慾不振時，增加營養攝取有以下方法：

1. 吃高熱量小食

當長者正餐分量吃得不足夠的時候，可以嘗試在餐與餐之間添加高熱量小食，增加營養攝取。以下是一些高熱量小食的建議：

穀物類#：

三文治（可加雞蛋/芝士/吞拿魚）、方包（可加花生醬/果醬/茄汁豆）、煠番薯/粟米/栗子/南瓜、薯蓉

奶類#：

鮮奶、乳酪、芝士、營養奶*

蛋類及肉類：

茶葉蛋、煠蛋、焗雞髀（去皮）

甜品類#：

豆腐花、燉蛋、燉奶、番薯糖水、腐竹雞蛋糖水、芝麻糊、花生糊、合桃露、杏仁茶、紅/綠豆沙、蛋糕

#患糖尿病人士宜按照營養師建議的分量進食

*食用前諮詢醫生或註冊營養師意見

2. 先食飯餸再飲湯

不少香港家庭都有煲湯習慣，普遍認為湯水營養豐富。部分人見家中長者胃口欠佳，會勸喻長者「飲多啖湯」，以補充營養。但事實上，中式湯水大部分營養留在湯渣中，如碳水化合物和蛋白質這些能提供熱量的營養素都難以進入清湯中，所以中式湯水會被歸類為低熱量流質。如長者正餐前飲用大量低熱量流質，可能影響胃口。應鼓勵長者把中式湯水、清水和清茶等低熱量飲料放在兩餐之間或餐後飲用。另外，亦可鼓勵長者飲用湯水時進食湯渣，增加營養攝取。

3. 食物添能量

長者胃口不佳時，照顧者可嘗試在食物中添加能量，讓長者吃進的每一口食物都有更多營養。以下是一些增加食物營養的方法：

‧白粥中加入肉碎、魚肉、豆腐、乾豆類、蛋花等

‧白飯轉成炒飯，並加入雞蛋、肉碎、雞肉、魚肉等

‧麥皮加入奶、蛋花、肉碎、營養奶/奶粉*等

‧奶/豆漿/營養奶*中加入杏仁茶、芝麻糊、麥芽飲品等

*食用前諮詢醫生或註冊營養師意見

體重無故降逾5%快求醫

這些方法可以增加食物熱量，令食物味道有不同變化，吸引長者進食。

如長者在嘗試增加營養攝取後，體重下降問題仍然持續，甚至在6至12個月內，無故下降多於5%，或體重下降伴隨如廁習慣改變、小便帶血、疲倦、氣促等徵狀，建議盡快求醫，進一步檢查。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：黄穎琪（仁濟醫院社會服務部註冊營養師）

相關字詞﹕黄穎琪 長者 食懖不振 仁濟健康快訊

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