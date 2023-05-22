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吾生有杏：院長醫生周記（229）：金錢、時間、健康

【明報專訊】常言道：「生、老、病、死」是人生必經階段。但可有想過在人生不同階段，我們都被3個不能同時兼得的條件玩弄着，就是「金錢」、「時間」與「健康」。

少年時，每逢星期一我便感到很沮喪，又要上學了！要捱很多個小時才到星期五。男孩子每天都在球場上奔馳，放假便三五成群去攀山越嶺，在野外席地而眠。我們有耗不盡的光陰及無窮精力，滿腦子都是不着邊際的夢想，可惜口袋裏最缺乏的就是金錢！沒有資金便萬萬不能，雖有胸懷大志，還是輕嘆時不我與！

壯年時，我們天天拼搏、為口奔馳。或是儲錢結婚、借錢買樓；或是力爭上游，努力考取更高學歷，日夜不停地工作令我們疲倦不堪，沒有花時間在身邊的親人身上。當孩子最需要我們的時候，我們卻選擇用時間換取金錢，不知不覺間連自己的健康也賠上了。

老年時，我們或許儲備了一點點金錢，以為從此可以安享晚年。雖然有很多空閒時間，但孩子已長大了，他們不再需要我們，也不願意花時間在我們身上。更甚的是健康不及當年，不幸的話更是百病纏身，於是我們把當年用時間及健康換取的金錢企圖買回今日的健康。可惜我們都被「歲月神偷」騙了，健康一去不復還，最終我們把一生積蓄都送給了醫院。

健康是最寶貴財富

如此看來，若非是「家山有福」，否則「金錢」、「時間」與「健康」三者難以兼得。不同的人生階段對這「三寶」追求的先後次序各有不同，如果我們要改變上述宿命，究竟應該如何自處？

「金錢」，我不懂得分析股票「移動平均線」，也不知道如何能夠30歲前達到財務自由。我只知道無論在任何工作崗位上都必須盡忠職守，因為這類人在經濟逆境中仍能生存，總有一天會被人賞識。我相信「健康」是最寶貴的財富，而這種財富需要自小開始累積。我認識不少老當益壯的人士，他們幾十年來都堅持每天做運動，從不間斷。不要讓忙碌成為自己的藉口，「時間」從來都不是我們的朋友，它只會不停地蠶食我們的健康、帶走我們的孩子。假若今天你仍有時間、健康，及少許金錢的話，請你好好珍惜，不要以為你可以用時間和健康換取更多財富，因為你不知道這3樣俱全的幸福什麼時候會驟然消失。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]

相關字詞﹕健康 吾生有杏 中大醫學院 陳家亮 院長醫生周記

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