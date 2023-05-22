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健康

外國經驗：歐跨境器官分配 首按病人急切排序

【明報專訊】歐洲早已實行跨境器官分配。香港器官移植基金會創會主席何繼良指，歐洲主要有3個組織處理跨境器官分配，當中最大是South Alliance for Transplants，由法國、意大利、葡萄牙、西班牙和瑞士組成，捷克以觀察員（observer）身分加入，涵蓋2億人。其次為Eurotransplant，成員國有奧地利、比利時、克羅地亞、德國、匈牙利、盧森堡、荷蘭和斯洛文尼亞，約涵蓋1.37億人。Scandiatransplant由丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典和愛沙尼亞組成，涵蓋約3000萬人。

以Eurotransplant為例，去年處理6454宗遺體器官移植個案。截至去年底，有13,276人輪候器官移植。Eurotransplant在成員國設立多個24小時移植中心，全天候待命；組織會按病人急切程度來排序，並由中央系統以演算法制訂器官配對名單。器官分配分為3層：

第一層：成員國內最急切需要器官移植的病人

第二層：捐贈者所屬國家內的病人

第三層：成員國內其他病人

另外，組織同時與17個國家簽訂協議，如果成員國內沒有適合的病人，就會將器官移送至協議國。

當有器官捐出，組織就會聯絡名單上首名和次名病人所屬的移植中心，當配對成功，捐贈者所在的醫院和移植中心就會聯繫，同時着手安排器官運送，如涉及跨境器官移植，或會經直升機或飛機運送。

針對有特殊需要病人

去年Eurotransplant有21.6%器官編配予非捐贈者所屬國家的病人，組織網頁指出，跨境器官移植主要針對有特殊需要的病人，包括兒童、急性器官衰竭、病情複雜等，這些個案中近半器官都來自其他國家，以兒科病人為例，47.3%受贈者器官來自其他國家。

[健康]

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