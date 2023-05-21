見字抄經：無以名狀的特殊事 在春夏之交抄寫《心經》

為何抄經？

有人問我為何抄經。我想，大概有點像Forrest Gump為何突然跑起步來一樣，沒有可以說準的原因。或者是，五月，春夏之交，想藉抄寫專注一番，懷着安定的心神，在記憶中拾遺，在當下站穩腳步。

身邊有不少潛心學佛的朋友，若論《心經》奧義，她們要比我專，認識比我深。我確實是佛學的門外漢，對許多經卷只停留在書法臨摹的層面，未及精研箇中精神哲理。但這又何妨呢！佛經被引進中原，被抄寫，被流傳，普及成公共之文明寶藏，早已超越地域疆界。學無前後，始於足下，適逢佛誕，透過提筆抄寫，大家共同做一件事，經驗相似的過程，在其中學習一點東西，令有點納悶與侷促的日子，添上意義。

抄經前的準備

是次我選了元朝趙孟頫的作品作為臨寫時參考的範本。由於是臨帖抄寫，一不留神，便容易抄漏或寫錯。所以抄經時要眼到、心到、手到，運筆時舒泰自如，一氣呵成，方為一次圓滿稱心的抄寫。若心事重重，或受周圍的事情打亂心思，便有感挫敗，令人容易放棄。故在決定抄寫前，最好是做點準備，找個安靜的位置，呷一口茶定定神，然後徐徐下筆。

在不斷重複抄寫中，我能重新把握事物的優次。既然安排好自己坐定定抄經，就把手機放在一旁，待抄完一遍後，再與世界接軌也未遲。當聽到原來圖書館少了許多書時，也不需要驚惶。雖感到惋惜，但只要有讀書的人，那些被下架的書，仍然會流傳。重要的是我們會繼續讀書，繼續看漫畫，繼續在一起，交流分享興趣、知識和正確的事。然後，我又漸漸發現，我們點滴的閱讀、專注的抄寫，能使我們眼界與胸襟都開廣了。相對地，那些正在發生的事，都不過是悶極、了無生趣、可以預測的把戲。

正直‧自由‧定志

每年五月，我都習慣翻一翻書，略帶儀式化地重讀一篇Giorgio Agamben收錄在The Coming Community中的短文。該文章末段是這樣寫：Whatever singularity, which wants to appropriate belonging itself, its own being-in-language, and thus rejects all identity and every condition of belonging, is the principal enemy of the State. Wherever these singularities peacefully demonstrate their being in common there will be a Tiananmen, and, sooner or later, the tanks will appear。Agamben所說的whatever singularity，是否與佛法所說的「空」沾上邊還有待進一步思考，但心地清明之人群，活得正直、自由、定志，卻能在或遲或早臨到的危難當中，保持一貫的坦蕩。

■知多啲

行書流露個人情感

趙孟頫的行書是書法作品的上品。趙在元朝推行復古，有點像文藝復興一樣，想在經典中獲得文化及精神的更生；而他一生都在學習和推崇王羲之，這跟念西方哲學都會讀柏拉圖也差不多。明朝書畫家董其昌曾說趙的書法，「有唐人之致去其纖，有北宋之雄去其獷」。當我們去試臨趙的行書時，字體望上去偶有一點「Q彈」，但一下筆便會感到其中的剛勁，這也是書法引人入勝之處。

我在抄寫這篇《心經》時，並沒有全跟上趙的風格；在運筆時留了幾分，添了多分隨意和優雅。行書是書寫發展過程中追求速度便捷，且多用於普通書信往來記事的書體，所以從個人作品中，容易看到書寫者的個人情感流露。抄《心經》重點不在抄得美醜，而在過程。當一個人專注做一件事時，不單是最吸引人的時候，也是自己能感受自己身心的時候，說不定，也是重新認識自己的機會。

文˙ 余在思

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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