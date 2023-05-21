民間故宮：退休「Gadget控」很念舊 幻燈投影 回味人生旅程

/回/憶/片/段/ 睇相曬相 好友密密見

Eric的投影機已經退役30年，但外觀簇新，還特意因訪問裝上新燈膽。Eric把幻燈片插到卡槽，關掉廳燈，接駁電源後傳來機件運轉的低吟聲，白牆上見到岸邊暮色，遠近分明。Eric卻說投影機零件老舊，影像清晰度只剩三成，這幀澳洲照片本是藍天白雲。常人拍菲林多用較便宜的負片，他年輕時則選較貴的正片，因它會呈現彩色影像，可直接投影，所以亦叫幻燈片。「去歐洲之前已經開始拍。就是覺得它（幻燈片）顏色漂亮一點，還可以放到很大，通過投影機投射到50至100吋的銀幕，跟更多人分享。」他同時購置了這部投影機，又在當時的公屋住所裝設白色布幕，這造就許多跟朋友見面的機會：「起碼有數次聚會，一次出來影相，一次約在家看照片。朋友看到哪張相覺得好看，就會冲曬給他，曬好後又再見多一次。」投影機附有遙控器，大家坐在梳化，像看電視一樣，邊吃零食邊聊天，通常花一個下午。

Eric用幻燈片拍的多是風景，部分香港景物早消失，其中一輯攝於1998年樂富格仔山，為啟德機場關閉前夕的鳥瞰景象，「在山上住了幾天，那時很墟冚，我兒子都未出生」。從手心大的幻燈片，仍清晰見到當日的跑道和海面。年輕歐遊時，他帶着兩部相機分別拍幻燈片和負片，前者拍風景，後者拍人像。他語帶懊悔，說着團友跟他相反，拍很多負片但沒拍幻燈片，「我當時想，風景美所以用幻燈片拍下，但其實風景相隨便可以拿到，人相很難。拍的風景是好看，但沒人在其中就沒有意義。所以那時想錯了，這也是（人生）經驗」。歐遊相冊中有少數相片由幻燈片翻曬，是他個人較喜歡的作品。他說：「幻燈片的顏色較真，還原度高一點，鮮艷一點。菲林相沒有那麼鮮艷 。如果幻燈片翻曬的照片，會啞色、顏色會減低，全部打折扣，所以盡量不要轉，但沒辦法。」所以他仍在猶豫應否用掃描器將自己的幻燈片數碼化，「始終每轉一件東西一定失真，轉一次就失真一次」。

/歐/遊/往/事/ 難忘「車即屋」巴士團

1985年，他跟朋友參加學聯的1個月歐遊團，名叫「車即屋」（decker home）巴士團，由英國出發，到訪法國、意大利和德國等9個國家。章程、團友證、旅遊保險他都有保存，有的內容在今日看來倍覺有趣，例如「歐遊備忘錄」提示團友帶的「雜物」，竟包括喉糖、果子鹽、歌集、磁力棋類和錄音機等；團友若要品嘗各地特色餐，費用預算約為每周100港元。他所坐的雙層巴士猶如露營車，提供約20個人的牀位，亦可供煮食、上廁所。因歐洲地方大，巴士可泊在博物館等景點門口，有時泊在營地充電補給、借用冲洗設施，部分日子可入住旅舍。「比睡火車站或背包團舒服。如果要求不是太高，其實不用洗澡，因為那裏都是十多度。」

他認為這種旅行模式較深入，隨團當地導遊負責烹調他們的1日3餐，團友則輪值買菜或清潔，藉此可一窺當地生活。他見到歐洲人在公園草坪曬太陽；在火車站、巴士站看書，想起香港人只在公園做運動、讀書只為考試。「覺得為什麼別人這麼休閒，我們香港人這麼拼命，做牛做馬一樣。我心態馬上轉了。其實我一向都不是很熱心賺錢，去旅行之後更加深了我自己的理念。覺得回來後，總之生活到就可以，不需追求很富裕。」

團友有一半學生和不少教師，他自己則是利用辭職後的空檔參加。他自覺那時從事的維修工作刻板，每天像個機械人。旅行後決心平衡生活，「覺得不需要將所有精力放在工作。如果不想做老闆，純粹是打工的，那你盡力就可以了」。他的休閒不等同隨便敷衍、缺乏目標，他本身只有中二學歷，但善用工餘時間進修至40歲，並在50多歲時半退休。「想了（提早退休）很久，做人這麼辛苦、努力，真的做到死為止嗎？在我還有能力到處走之前，我就多去一些地方……有的同事做到80歲，但是我覺得很無奈，其實他們不想的。」

提早退休要體力、金錢、時間、朋友，他說自己最初準備得不充足，例如因照顧家庭忘了發展個人興趣。去了數次旅行後，就發現沒事可做，兒子在外國，太太又要上班。現在他已整頓步伐，兼做機電維修，定期行山、帶導賞、做義工、去旅行，閒中有序。他現在以過來人身分鼓勵同樣迷失的長者，「沒能力不要緊，慢慢學，我行10公里，你行5公里。但連5公里都不想行，我最難過是沒動力，很多長者都會這樣，所以人的動力、熱心很重要。」

/心/中/寶/物/ 學用打字機如彈琴

另一件隨他多次搬屋的寶物，是購於1980年代的德國打字機，黑色鍵盤仍泛着光澤，不覺歲月痕迹，後面的字模緊靠紅黑二色的色帶，像在隨時準備打字。這打字機供他3個弟妹學習打字和學英文，「以前父母都覺得做文職比做藍領好」。很多工種都有每分鐘打40個英文單字以上的入職要求，他們在家按着打字書，像彈琴一樣先練習指力，每天練約半小時，「力度平均，打出來才不會深淺不一」。他最後沒有從事文職，但曾用來做功課、寫求職信和履歷。之後流行用電腦，應徵部分工作更會加分，他亦買過第一代的蘋果電腦Apple II，「很差，那部電腦的能力是比手機差」。還有不同年代推出的錄影機、錄音機、黑膠唱片、錄影帶、錄音帶，「這些東西在那時候都很貴，差不多等於我工資的全部或大部分」。他一一保留，想留給兒子日後回看，「舊物對我來說有一種感情存在，不是說丟就丟。所以我跟老婆說，不用怕不要你，因為我很念舊」。

/觀/眾/問/答/ 還是覺得機械最好

Eric小時候物資缺乏，但曾玩過朋友的一隻錄音和發聲公仔，能重複他的說話，令他自此對影音科技產生興趣，「很感恩我生長在香港經濟起飛的年代，物資由無到有」。社企「臨敢珍」這次派出的青少年義工Alfy則受爺爺薰陶，同樣熱愛影菲林相。二人交流對攝影器材和時代進步的看法。

Eric：機械不複雜，反而有時電子就容易有問題。那麼多年，（覺得還是）機械最好。我現在的想法是，其實我們的發展太快，有個問題是我們為自己而活，沒有為全世界物種而活，因為我們是在地球共存的 。

Alfy：你喜歡舊東西，但現在發展要拆掉很多東西，例如深水埗的霓虹燈要拆掉。香港社會因要發展而拆掉很多舊東西，你怎樣看？

Eric：這樣拆東西，但又保留不了東西很無奈。為了經濟而要做那麼多。外國是不會的，它是一步一步發展，不會全部拆掉。現在香港和內地都一樣，好像我上次去西藏，它可以將舊村拆掉然後建新村，告訴我這是舊村。我想看的是舊村，我現在是想看香港舊東西。所以我去日本都是去靜的地方，先不去那些先進的。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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