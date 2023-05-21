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2023年5月21日星期日
星期日生活
{學校圖書館達人}呂志剛 建立專業 平衡國安及館藏多樣性
KPI與開倒車
美國禁書的理據
星期日現場：睇病難之追尋KPI之謎
無名周記：世界跟核戰的距離
老少女之麻糬周記！
開門讀書：悲情的人 悲情的城
周日話題：郭董雖倒 深藍不會倒
同場加映：《人選之人——造浪者》：並不是所有政治都像渣男一樣
圖文城市：留下來的人（三）
康城手記：醜聞、怪物與青春——第76屆康城影展
誰人日記：意見
Long D：（三十四）憤怒的皮
放心寫作：慢慢是個最好的原因
#39 讀者來信：我們有做白日夢的義務
阿貓阿狗：#189 果蝠
movie chic, movie style：命案兩則：傻佬殺人神神化化
魂牽夢縈：《命案》：粗製命運和電影
家明雜感：《日麗》 這趟旅行若算開心
影片簡評
單元連載：香港書50
星期日文學‧鍾國強：懷念昨日美好時光的《動物家族》
讀食時光：讀舊報專欄 重現十三妹冷麵
民間故宮：退休「Gadget控」很念舊 幻燈投影 回味人生旅程
無定向學堂：軟硬分級 讓長者與家人同枱食飯 社企餐廳推行照護食
見字抄經：無以名狀的特殊事 在春夏之交抄寫《心經》
未來城市：MLA孕育文青 Terminal多元創作 獨立樂勢力 默默滋養主流
#39 讀者來信：我們有做白日夢的義務
【明報專訊】上一期，我們邀請讀者好好觀察自己的生活，重新發現周遭的事物，並以擬人法創作一篇關於物件的故事。其中一篇，來自一棵榕樹。節錄如下：
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{學校圖書館達人}呂志剛 建立專業 平衡國安及館藏多樣性
KPI與開倒車
美國禁書的理據
星期日現場：睇病難之追尋KPI之謎
無名周記：世界跟核戰的距離
老少女之麻糬周記！
開門讀書：悲情的人 悲情的城
周日話題：郭董雖倒 深藍不會倒
同場加映：《人選之人——造浪者》：並不是所有政治都像渣男一樣
圖文城市：留下來的人（三）
康城手記：醜聞、怪物與青春——第76屆康城影展
誰人日記：意見
Long D：（三十四）憤怒的皮
放心寫作：慢慢是個最好的原因
#39 讀者來信：我們有做白日夢的義務
阿貓阿狗：#189 果蝠
movie chic, movie style：命案兩則：傻佬殺人神神化化
魂牽夢縈：《命案》：粗製命運和電影
家明雜感：《日麗》 這趟旅行若算開心
影片簡評
單元連載：香港書50
星期日文學‧鍾國強：懷念昨日美好時光的《動物家族》
讀食時光：讀舊報專欄 重現十三妹冷麵
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無定向學堂：軟硬分級 讓長者與家人同枱食飯 社企餐廳推行照護食
見字抄經：無以名狀的特殊事 在春夏之交抄寫《心經》
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誰人日記：意見
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放心寫作：慢慢是個最好的原因