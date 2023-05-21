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無名周記：世界跟核戰的距離

【明報專訊】學者Sergey Radchenko及Vladislav Zubok在5月號《外交事務》撰文，輔以俄羅斯去年解密的文件，重現蘇聯如何在欠缺周詳計劃下在古巴部署核彈，遭美國發現後觸發為期13日的古巴導彈危機，令世界一度瀕核戰邊緣。文章以古喻今，俄羅斯攻打烏克蘭同樣欠缺周詳考慮，但當年蘇聯領袖赫魯曉夫懸崖勒馬，時任美國總統甘迺迪亦提供下台階，反觀俄羅斯總統普京在膠着的戰事面前仍面不改容，更不時拿核武來威脅。當今的世界還有沒有當年的福氣？

1962年的古巴導彈危機公認是冷戰最危險的時刻，蘇聯在古巴部署導彈遭美國發現，美國封鎖古巴。兩個核武大國對峙，核戰最終沒有爆發既是運氣，也有賴美蘇兩國領袖妥協。關於這段歷史的研究汗牛充棟，每次讀完都令人捏一把汗。Michael Dobbs 2008年的著作One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War集中描寫危機的13天，緊張刺激。Dobbs把沒爆發核戰歸功於赫魯曉夫和甘迺迪兩位「理性、聰明、體面」的領袖，不被身邊的鷹派影響。兩國雖然互相譴責，但還是迅速通過秘密渠道達成妥協，美國秘密撤走在土耳其的中程導彈，換取蘇聯撤走古巴導彈。該書出版時，美國總統是喬治布殊，九一一後美國展開連串反恐戰，Dobbs在該書最後一章節亦不忘將好戰的布殊跟極力避戰的甘迺迪比對。

參考古巴導彈危機

這正是古巴導彈危機的特點：每當世界面臨什麼危機時，參考古巴導彈危機幾乎是指定動作，無論是美俄還是中美關係，那段歷史總好像可以為世人指示出路。Radchenko和Zubok的文章Blundering on the Brink: The Secret History and Unlearned Lessons of the Cuban Missile Crisis的參照點，自然是俄羅斯入侵烏克蘭的現實。

文章引用的新解密文件不算驚世發現，不少早已因口述歷史為世人得悉，但文件為蘇聯的粗疏計劃提供不少細節。赫魯曉夫跟高層的會議紀錄、蘇聯軍方的檢討報告更明白地說明赫魯曉夫的意圖。美國策劃入侵豬灣失敗後，赫魯曉夫認為有必要在古巴部署導彈阻止美國入侵，又認為美國既然可以在歐洲部署核彈防範蘇聯，美國亦應容忍蘇聯在古巴的核彈。

赫魯曉夫5月跟軍方開會，軍方3日後便提交部署計劃，要將44,000名士兵、1800名技術人員、60支彈道導彈，還有貨車、推土機及興建發射台的工具等調動到古巴。雖然蘇聯此前從未試過從海路調動如此大規模的兵力，遑論調至西半球，但赫魯曉夫及軍方高層卻信心滿滿。

蘇軍為何未有妥善隱藏導彈一直是疑團，文件揭示蘇軍其實十分重視掩護，但計劃粗疏，而軍方高度集中的決策機制亦令回饋系統失效，就算專家發現問題回報，上級卻不願意或不敢對行動提出質疑。戰略導彈部隊司令Sergei Biryuzov先扮作農業專家到古巴視察後，向赫魯曉夫稱古巴的棕櫚樹林可為導彈提供掩護。當時軍方有專家已有異議，但遭上司阻撓向赫魯曉夫反映。同年7月，蘇聯的古巴導彈部隊司令Igor Statsenko到古巴視察，在報告中指出當地棕櫚樹疏落，根本沒可能令導彈避開美國偵察。不過這些實地考察似乎並未為赫魯曉夫知悉。當時，有軍官曾兩次諮詢莫斯科可否將導彈部署在其他更合適的地方，但莫斯科每次都否決。一次是因為新地點位於國際航線，一次否決的理由卻是「跟參謀部指令相違」。最後導彈仍然要部署在不足以遮蔽的地方。

誰敢跟普京說不？

蘇聯軍方在危機結束後交的報告亦揭示蘇軍在古巴面對不少問題，諸如氣候潮濕炎熱、語言不通等。蘇聯對古巴欠缺認識，而古巴亦沒有人提供簡報。古巴沒有提供翻譯，蘇軍只能速成西班牙語跟當地人溝通。此外，他們部署發射器時才發現電壓不合，泥土又太鬆而要更改駐紮地點，令行蹤更易暴露。美軍U-2偵察機最終在10月發現蘇聯在古巴部署核彈的證據，觸發13日的古巴導彈危機。

這段歷史在俄烏戰爭背景下閱讀當然別有意義。俄羅斯總統普京一意孤行要攻打烏克蘭，像當年赫魯曉夫要在古巴部署導彈一樣，沒有遇到反對聲音。猶記得俄羅斯去年攻打烏克蘭前3天，普京把其國家安全委員會成員召來，在電視直播前逐一要求眾人表態，在如此環境下，誰敢對普京的計劃說不？普京本欲速戰速決拿下基輔，結果去年戰爭初段便已盡顯俄軍計劃欠周詳，損兵折將。

Radchenko和Zubok稱普京跟赫魯曉夫都是賭徒，但在核戰危機面前，赫魯曉夫懂得收手。文中引述赫魯曉夫在古巴導彈危機期間調停中印衝突，10月26日對印度訪客說：「歷史告訴我們，要制止衝突，不應由探索衝突緣由開始，而是以追求停火開始。」又說：「重要的不是為死者哭泣或報仇，而是拯救那些衝突一旦持續可能會死去的人。」這番話可見赫魯曉夫雖然衝動，但到了生死邊緣，他還是擔心生靈塗炭。至於普京又如何呢？這可能正是烏克蘭危機最令人憂慮之處。

Zubok向來批評西方對烏克蘭危機束手，只向烏克蘭提供武器但又缺乏外交斡旋，令戰爭無了期延續下去，這篇回顧古巴導彈危機的文章也同樣反映這憂慮。文章批評，俄羅斯跟西方不少聲音都強調要取得絕對勝利，一些美國及歐洲觀點認為普京在烏克蘭危機上動用核武是不可能的，因此可以逼俄羅斯就範。但Zubok跟很多長期觀察普京的專家都不敢如此肯定。

領袖意圖並非最危險

普京會用核武嗎？不少人對普京2018年的一番說話記憶猶新：「如果有人決定要毁滅俄羅斯，我們有合法權利回應。對，那將會是對人類及世界的災難。但我是俄羅斯公民也是俄羅斯元首，為什麼我們需要一個沒有俄羅斯的世界？」如同很多普京名言一樣，這番話引來不少詮釋。普京在入侵烏克蘭後不時拿核武來嚇人，但即使普京其實沒有動用核武的打算，惟古巴導彈危機的歷史卻顯示，最危險的並非領袖的意圖，而是他們無法控制自己引起的事態發展。去年10月古巴導彈危機60周年之際，Michael Dobbs便在《紐約時報》撰文，提醒古巴危機最危險的時刻，即10月27日蘇聯在古巴擊落美國U2偵察機，並沒有經赫魯曉夫授權；同日甘迺迪也不知道美國另一架U2偵察機闖進蘇聯領空。

古巴導彈危機只是13天，而烏克蘭戰爭至今已超過1年，終局仍然遙遠，而且還不是世界當前的唯一危機。

文˙林康琪

編輯•朱建勳

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