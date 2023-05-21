明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：睇病難之追尋KPI之謎

【明報專訊】社工阿翹近來遇到一個不解之謎。他陪老人家到公立醫院求診，多年來也是「等幾個鐘睇幾分鐘」，不過政府告訴他今年3月已有變化。醫管局指他們已達到施政報告新訂立的指標，在專科門診中，75%病人1小時內看到醫生並在2小時內取藥。這效率可媲美私家醫院效率，值得宣傳說好香港故事！不過，阿翹問過不少老人家專科最新的候診情况，個個仍搖頭嘆氣，大多說要等約3至5小時。為何數據與現實間有距離？我跟阿翹追尋看病難之謎，沿途竟意外地接受了hope therapy。

那天早上，手機看到《明報》編按預告尊子停刊，灰沉之中彈出了一個訊息。阿翹問我：「有無留意醫管局上年公布個KPI，睇醫生（連取藥）要在兩小時內呢。諗返，不知當年我哋個故事有無幫助呢？」我明明滴着兩滴眼淚，突然被他拉入時光隧道，回到2017年。

2017年，我在港台《鏗鏘集》製作「睇病難」專題，跟拍屯門醫院內科醫生疲於奔命連續工作30小時，又跟拍婆婆去明愛醫院眼科看醫生3分鐘但前後等3個鐘。阿翹，香港社區組織協會（SoCO）幹事連瑋翹 ，便是陪着婆婆看醫生的年輕社工。報道發現病人看專科門診經常苦等，因為醫院實在人手緊絀，要等醫生忙完手術、巡完房趕來門診，很容易骨牌式積壓病人。有醫生在鏡頭前用「血汗工廠」形容公立醫院，用「工廠女工啤罐頭」形容每天趕睇症，又有醫生坦承太大的工作量容易出錯，但很多醫療事故不僅錯在醫生，更錯在制度。

公立醫院看病難的制度問題

當年，好媽媽鄧桂思因為聯合醫院醫生開漏抗病毒藥，導致肝衰竭兩度換肝，最終不治。醫管局調查委員會認為醫生警覺性不足，為求盡快完成繁重的工作而開漏藥，公立醫院工作壓力大，醫護人員或養成機械化工作的心態。當年，傳媒相對百花齊放，很多新聞都探討公立醫院制度。6年後的今天，一切不言而喻了。當年連續工作30小時的熱血醫生已不在香港，而聯合醫院那兩名醫生於今年1月突然被控誤殺，案件候審中。

來到這沒有尊子的年代，阿翹繼續在同一崗位工作，繼續是一位笑容滿面的正能量L。他還喜滋滋地認為，我們咸豐年的報道可能推動了施政報告為候診時間訂立KPI（關鍵績效指標）。他的訊息說：「可能都有幫助？好似印象中無咩人touch on等得耐呢個議題。」

去年10月的施政報告提出改善專科門診病人就診的流程，目標是「有75%病人於60分鐘內完成由登記至醫生診症的流程，及於120分鐘內完成由登記至取藥的流程」。雖然這只計專科，不計普通科和急症，但的確是少有地針對病人候診時間的指標。醫衛局副局長李夏茵上星期在立法會表示，根據2023年3月的數據，由登記至醫生診症及至取藥兩個流程的目標均已達成，即有至少七成五病人一小時內看到醫生，兩小時內取到藥，但沒有公布具體數字。阿翹曾在3月底入紙向醫管局查詢，不同聯網中不同專科的候診和取藥時間（中位數及90百分值數），醫管局亦沒提供數字。

星期四，是SoCO這星期第三場的老人家聚會。我走樓梯上中心時，已遠遠聽到阿翹的爽朗聲音，他說政府白紙黑字說已達標，問有沒有老人家能夠兩小時內完成看醫生和取藥，「兩個鐘得唔得啊？」我聽到公公婆婆七嘴八千舌，「無啊！無啊！」「無咁快，等骨科最耐架啦」「我約兩點半，五點半先走得！」這時候，我步入中心，看到廿幾個公公婆婆圍圈坐，阿翹立即介紹：「這位就是記者鄭小姐，好叻的記者。我們同佢一齊追查吓，點解大家等咁耐啦！」我有點老尷和滴汗，完場時，竟有婆婆專誠上前來多謝我，說「靠晒你啦！」。

在看病難中灌輸希望

我問阿翹為何如此開場？他笑着說，這是「Installation of Hope」（灌輸希望），讓公公婆婆知道有一個叻人一起追尋答案。我弱問如果找不到答案呢？他說就「Step by Step」（一步一步），「Call for Actions」（行動呼籲），例如認真搜集數據，統計候診時間，例如開記者會，一步一步去做，這是典型的社區組織方法。他繼續笑着說：「咁就唔會玩完，唔會絕望，唔會停低去追尋更好的世界。」而他相信最終會有改變，就像他相信我們6年前的報道促進今天候診時間成為施政報告的KPI：「Causal Relationship（因果關係）當然不是100%，不可能嘅！有1%已經很大貢獻，我覺得1%有無睇得自己咁細啊？2%，點都有嘅。」

他和同事認真搜集候診數據，例如長者何先生，4月8日看明愛老人科，13:30登記（預約14:00），15:00見醫生，17:00取藥；長者宮女士，5月12日看瑪嘉烈腫瘤科，11:00登記（預約12:15），15:30見醫生，18:00取藥；長者5月4日看瑪麗醫院腫瘤科，預約時間11:15，13:15見醫生，15:30取藥；長者梁女士5月9日看廣華骨科，11:00登記（預約11:30），等到15:00仍未能看醫生，憤怒下離開不等。阿翹又說他們3場老人家聚會，口頭上問過大約100名長者，大都說要等3至5小時，跟醫管局的KPI似兩個平衡時空。他們會繼續搜集數據，研究是否長者較易跌入不達標25%？又是否哪一個聯網、哪一個專科是重災區？理解原因，才能夠聚焦解決問題，所以他希望醫管局能公布詳細數字，讓社會能做更有意義的分析。

說一句達標便達標

我亦向醫管局查詢相關數據，究竟這KPI是如何計算？如果是達標（75%），具體數字為何？有沒有分聯網、分科、分年份的比較。無奈醫管局只重覆「已達標」一句，我再問醫管局，可否讓讀者或巿民知道不公開的原因？如果只是醫管局一句達成目標便達成目標，卻不公開資料和數字，請問這會是醫管局處理KPI的方向嗎？醫管局沒再回覆。

醫管局有提及他們的措施，例如彈性調整不同約診時段的相隔時間，改善病人就診流程。具體情况問過一醫管局內科醫生，他說施政報告之後，最夜的約診時間由15:45延至17:00，而且由每半小時變為每15分鐘，舉例醫院過去最遲15:45約了100個病人，大批人同時間來等看醫生，現在變為15:45至16:45，一小時間每15分鐘約20個病人，總數不變，但就有效分流和減少整體病人的等候時間。另一名前線醫生表示，這幾年因為疫情關係，專科門診的壓力減少，亦有助達標。根據醫管局數字，2022年各個專科，平均每個醫生看的新症和覆診數字按年減少，由-2%至-16%不等。

另一個改善方向是「電子化」，醫管局鼓勵病人使用不同自助服務機和「HA Go」應用程式，進行登記、預約、付款、查看即時輪候狀况等等。不過阿翹說基層長者很少用電子服務，較難受惠，亦可能是其中一個原因為何老人家容易久等。至於醫管局即將推行的藥物送遞服務，亦因為要每次收費65元，很多長者都不願意用錢買時間，表示寧願繼續坐在醫院等藥。

KPI的實際意義

公共醫療醫生協會會長凌霄志說，其實75%作為KPI是一個低的門檻，變相有25%，即四分之一病人可能不達標，他們等幾多小時看醫生，等幾多小時取藥？大家都不知。他對醫管局不公布詳細數字感到意外：「如果睇KPI是希望實際上有啲作用，縮短候診時間，就不是只看75%病人的數字，要再看90%的病人……如果有聯網的分拆數字，就可以看到某些聯網分科要投入更多資源，對整體醫生人手的規劃其實是有重要性的。」

醫療衞生界立法會議員林哲玄則擔心KPI要醫院跑數，有可能壓縮醫生看症時間。他說，因為指標把醫生面對面見病人的診症時間也計算在內：「如果等醫生已等80分鐘，過咗鐘，嗰邊等藥又要20分鐘喎，咁有幾多時間睇醫生呢？會唔會因為有咁嘅指標，可能有人篤住數㗎嘛，我唔知佢啦。篤數可能叫醫生睇快啲，唔係佢趕唔切攞藥㗎啦，過咗百二分鐘啦，要得啦得啦，攞藥啦，咁咪唔好囉。」有醫管局內科醫生亦擔心，要處理這KPI難免犧牲質素，逼醫生快看症，容易失誤：「聯合醫院肝炎（鄧桂思案）誤殺嗰一單，都係專科門診發生，如果你再stress前線的同事講KPI，呢單嘢係好危險。」他們兩人均建議把醫生看病人的診症時間剔除在KPI之中，只純粹計算病人等候時間，方能惠及醫生和病人。

我把搜集完的資料和訪問向阿翹匯報，如果一個為改善就診流程的KPI變相會減少病人面對面見醫生的時間，那實在太諷刺了。不過說回最初的問題，我還是不知道怎樣具體回應公公婆婆，為何醫管局指至少七成五人有效率就診，而他們繼續看病難？這些問題哪裏有答案？那些灌輸了的希望又怎樣承繼？我在苦惱時，想起阿翹已經循公開資料守則向醫管局索取資料，促請局方公布KPI詳情。他繼續行動，繼續不停地追尋更好的世界，就讓希望一步一步落實。

後記

阿翹做老人服務十年，他愛跟公公婆婆說笑，明明大家在感歎看醫生苦等幾個鐘，他會笑問陪診同事能否借機蛇王飲茶；明明在講解病重臨終的預設醫療指示，他會七情上面扮病發開櫃桶取文件，逗得公公婆婆笑不停。或者沒有尊子漫畫，我們仍可以幽默到底。

文、圖˙鄭思思

編輯•王素怡

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞