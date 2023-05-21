不論何時何地，圖書館都是一道值得愛護的文明風景。聽說在加拿大，圖書館有上門送書及影音製品給長者的外展服務，還有各類型的社區連結服務，例如新移民的英文班，駐館心理輔導和烹飪！想像一下，不就是倘佯在書架上的知識活起來的樣子？過去鮮少聽聞要為香港圖書館定KPI，現在提起亦只關乎禁書下架夠不夠快一項，難怪老少女覺得社會在開倒車。但KPI定了也不一定就是向前走，醫管局說病人候診KPI達標75％，鄭思思卻遇到一群仍在連連說「睇病難」的長者。

王慧麟一直留意台灣大選的發展，特別是藍營的動向，本來首富郭台銘以為今趟會得到國民黨提名，忽地又殺出侯友宜；紅眼看人人讚的Netflix電視劇、講述台灣選舉政治的《人選之人——造浪者》卻十分不是味兒，覺得這部政治劇「偏偏在最後關頭摑了政治一巴掌」。國際方面，俄烏戰爭的飛彈仍然在炸開，林康琪深度回顧了逾60年前的古巴危機，擔心人類未必再有咁好彩。

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編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

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