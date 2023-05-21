明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

{學校圖書館達人}呂志剛 建立專業 平衡國安及館藏多樣性

【明報專訊】近日康文署從公共圖書館下架大批書籍及錄影材料，教育局長蔡若蓮稱，當局不會說某類書在學校圖書館一定「可用」或「不可用」，原則是配合學習需要、優質、且不會給予錯誤信息。優質圖書館網絡創會會長呂志剛曾任多間中學的圖書館主任，形容此崗位是學校的文化部長，對書籍應有自己的專業判斷。本港學校在國安法實施後，已陸續收起圖書館的敏感藏書。他從經驗之談說到學校圖書館的意義與價值，以及身為圖書館負責人應有的專業。

「六四嘅書，你都有嘅？」

學校圖書館由校本管理，有數十年圖書館主任經驗的呂志剛指，以前教育局視學時主要關注津貼是否用得其所，以及館藏數量和層次是否充足。2020年國安法生效，圖書館主任根據教育局指引應定期檢視館藏，如發現危害國家安全等資料，理應馬上移除。學校最初把涉及港獨、國安的書下架，後來逐漸與六四事件相關的都不能留下。教育局人員視學時比以往更多就校方藏書選擇給予意見，曾在檢視某學校圖書館時說：「六四嘅書，你都有嘅？」然後副校長對圖書館主任重複同一句說話，接着笑說：「好啦，我畀個verbal warning（口頭警告）。」事例一傳十、十傳百，有些同行會告訴自己的校長，漸漸形成紅線。

今年2月，再有圖書館主任向他反映個別教育局人員視學時，提及魯迅、龍應台作品不宜出現在學校圖書館內。「我聽到係好震驚。吓，魯迅又唔得。（對方就說）龍應台都唔得啊！」不止他，圖書館主任之間亦對事件嘩然。兩位作家的文章經常成為中學中文科的教材，呂志剛相信意見只是來自個別教育局人員的揣測，未必是一致做法，惟擔心這些評語會加劇自我審查。他希望局方多用勸喻、指導方式，而不是警告的字眼，而優質圖書館網絡亦可以聯同校長或組織共同制訂指引，給同行遵守。「如果你認為這本書有問題、想抽出來，相信學校一定合作，但就不要因為（該書）存在而怪罪圖書館主任。」

學校圖書館應否跟隨康文署的標準？呂志剛認為公共圖書館需要照顧普羅市民的口味，與學校服務對象不同，不應採用同一套館藏標準，但可以參考其做法。他明白現時形勢下校方會有更多擔憂，但圖書館主任不應過分自我審查，而是建立自己的專業，平衡國家安全及館藏多樣性。如果對書本有想法，便提出自己的判斷。「用你的表現話畀人聽，你是有識見。唔可以乜都說不知道，乜都沒有判斷。」正如招聘面試時見工者若有準備、有思想，都會對他有多一份尊敬，「咁你作為圖書館主任係咪要尊敬自己先？」不過，他坦言不會叫同行冒上被辭退的風險，如果上級開聲希望抽起書籍就不應堅持。

到樓上書店尋寶

公共圖書館下架多本作品，引起一些愛書之人的不解與惋惜。特首李家超回應時指，相關書籍仍可在私人書店買得到。在呂志剛看來，下架對讀者實際影響不大，因為真正喜歡該書的人會到書店購買，只是意義有別。除了免費與否的分野，呂志剛認為圖書館與書店還有些不同，前者的館藏通常是一種長期紀錄，後者受空間所限難以做到。「圖書館有個永恆性，一些經典的作家、作品會在這裏放很久。樓上書店我就不知道，外面的書店一般像Zara（服裝店）那樣，兩個星期就下架。」公共圖書館不時會檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，但呂志剛以往反倒覺得淘汰速度較慢，一些舊書有太多複本。以學校圖書館為例，他認為需有新書才吸引學生，「為什麼書店假日有人排着隊畀錢，而圖書館無人去？就因為那些書不夠新，追不上那個時代」。

學海無涯，小小的學校圖書館應放進什麼知識？要判斷什麼是優質圖書，呂志剛認為圖書館主任需有文化底蘊。「文化底蘊就是要懂得拿揑，知道郭沫若是一個怎樣的作家，有什麼缺點，還有在什麼朝代的時候代表什麼身分。」購書前不可能先讀完整本書，所以靠圖書館主任對作者以往寫作風格的認知，加上出版社和編者的資訊，判斷是否引進。呂志剛以前會用私人時間到樓上書店找書，而大型書店很快下架新書，所以每年不同月份都會到訪。正如配藥一樣，他說圖書館主任採購前須知道市場流行什麼，哪些新作家湧現，藏書才可維持學生的興趣。近來ChatGPT成科技熱話，他亦鼓勵圖書館主任引入相關圖書。

揣摩學生喜好 維持多樣性

學校圖書館支持學與教，館藏不止包括學科內容，亦要涉獵科與科之間的知識。他引述浸會大學前人文素質教育總監陳載澧教授，把學科比喻為一個個城鎮，「城鎮與城鎮之間是一個鄉郊，裏面也有很多事情大家不知道的，可能是有用的，那些東西就靠通識把它通達串連」。呂志剛說圖書館主任首先要摒棄自己的興趣，譬如他本身喜歡中文、戲劇等內容，也要放下身段，揣摩學生的喜好，有些女生較喜歡散文小說，有些男生的興趣則落於第五代戰機和武器發展。他認為學校圖書館的角色是提供空間讓學生多元學習，書籍應該有文有理，有深有淺。「圖書館在決策方面要有多樣性的，要不然你搞到無嘢好睇。」

顧及多樣性以外，業界挑書準則一向有些慣例。呂志剛指從他過往接受的訓練，學校圖書館不會引進牽涉迷信的書籍，避免學生依賴命數致無心向學。此外，學校審視浪漫、色情內容的標準亦比公共圖書館更高，即使書籍非以此為主題，只有小量色情描述亦不會引入。過往有學校管理層認為卡通漫畫的畫風骯髒，他都按要求收起，放在只供教師借閱的「閉架書房」上。至於網絡小說，考慮到語文水平較低，一般少見採購。

邊個發明了讀書報告

呂志剛目前在港大專業進修學院教授圖書館主任課程，發現有不少人是被學校安排出任。面對縮班及公民科取代通識科之後，有些學校把超額教師調任至圖書館主任。一直以來，圖書館主任大多要兼顧教學，工作繁重，優質圖書館網絡向來爭取減少任教課節，以專注圖書館工作。儘管如此，呂志剛總會勸勉新一批圖書館主任以專業的態度，培養對圖書的興趣。「一旦做圖書館主任之後會有一個壞習慣，就是任何書都不捨得丟，因為你喜歡書。」

不過，呂志剛的興趣並非從工作中培養。他從小已是書蟲，是那種會把《讀者文摘》藏於功課之下的學生。「那時候我最喜歡去書店買兒童文藝叢書，如《金銀島》、《八十日環遊世界》。」讀書報告是不少學生的噩夢，但他竟然為了取得5毫子買書，騙媽媽說學校規定做讀書報告。說起這歷久不衰的功課，這位圖書館主任直言：「讀書報告是不知道誰發明出來的壞產品，懲罰老師、懲罰學生。」他任內曾用不同方法推廣閱讀，例如讓學生輪流以1分鐘介紹書本、午膳時安排教師分享所讀等等。優質圖書館網絡每年透過「優質圖書館嘉許計劃」表揚有傑出表現的圖書館主任及學校，呂志剛說行內有能者不少，其他教師有更多推廣閱讀的妙計。

《動物農莊》唔見得光？

許多中小學都設有閱讀課，呂志剛曾任教風采中學，每天的早讀堂以不同學科為題，學生要自攜書籍閱讀，連教師都要一起看書 。近日樂婷在本報撰文，提及採訪某校閱讀課時，校長看到學生拿着George Orwell的《動物農莊》後叫停拍攝，責怪老師指這種書在閱讀課上出現並不恰當。《動物農莊》可從香港公共圖書館借閱，據報亦是北京首都圖書館的館藏，呂志剛認為在色情暴力或危害國安之外，學校不宜過分規管學生選書，「反而校長應該問，為什麼我們不懂教學生去分辨是非、分辨善惡」。學生不易理解帶有文學隱喻的書籍，他說若是閱讀英文版《動物農莊》，更應為學生的能力感高興。

他指出學校應讓學生有選擇書籍的自由，並且教導「閱讀素養」，即懂得分辨資訊品質的好壞、來源及背景，「覺得對的，你就take（接受）。不對的，無叫你刪咗本書，你咪唔好跟囉」。公共圖書館館藏中有一些爭議人物撰寫的書籍，例如日本極右派文學大師、最終切腹自盡的三島由紀夫，以及前德國納粹黨領袖希特勒的自傳《我的奮鬥》。呂志剛說歷史上許多書籍都存在爭辯之處，讀者都懂得找出當時的處境及行為背後的原因。「自己懂得過濾、組織、篩選，我們就要教學生這些能力，才有自主學習能力。佢識分好過你識分。」

跳出爭議書籍的討論，他更希望教育局制訂學校圖書館的長線發展策略指引，列明館藏需要符合的元素，包括多樣性、照顧學生成長需要等。此外，中英文書的比例和深淺程度或可考慮加上標籤，讓學生知道自己適合閱讀的等級。「策略是更大的，我交番個波畀他們做。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 場地提供 } 貳叄書房

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞