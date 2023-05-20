Amazfit軍用級運動表 6衛星定位極地專家

高海拔下發血氧飽和度警告

手表另一賣點是支援6衛星系統及雙頻GPS定位，不單定位速度更快，市區定位的準確度也更高。用家也可藉着導入路線、下載離線地圖等掌握路線資訊，加上氣壓、海拔、浪潮、溫度等檢測功能，進一步評估行程。手表的氣壓計可提前發出風暴及海拔攀升過快等警告，加上內置BioTracker生物識別傳感器，可在高海拔環境下發出異常心率及血氧飽和度（SpO2）警告。用家亦可利用一鍵測量功能，最快在45秒內量度心率、血氧飽和度及壓力水平3項指數，以作為參考。所有健康數據會同步於自家手機應用程式Zepp、Apple Health或Google Fit，十分方便。

雖然T-Rex Ultra主打戶外運動，但也有不少為室內運動而設的功能，例如以人工智能技術配合加速度感測器及陀螺儀感測器，在啟用力量訓練運動模式下，自動識別出25種力量訓練動作，包括深蹲、仰卧起坐、室內划艇、啞鈴推舉等，並分析訓練時對應使用肌肉群組及強度。而在運動模式中，手表可記錄最多162種運動，以及在人工智能技術支援下自動偵測8種熱門運動模式，並提醒用家啟動手表。●

T-Rex Ultra

售價：$3498

查詢：2395 3913（LRT）