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E潮

e新品：Canon vlog cam連伸縮支架 單手邊行邊拍

【明報專訊】在全民拍vlog、人人做YouTuber的世代，各大廠商都推出不同功能的拍片工具來迎合市場，畢竟單靠手機前鏡頭來拍片，質素有限。最近Canon推出專為拍vlog而設的PowerShot V10，外形跟一般相機相距甚遠，體積如掌心大小之餘，重量亦僅211克，方便用家單手操作，邊行邊拍。

機身設有一體式伸縮支架，可上下調節30度，毋須另備三腳架亦能定點拍攝。2吋46萬像素的輕觸屏幕可向上揭開，方便用家在拍攝時即時看到構圖效果。收音方面，相機內置5.8毫米的全向立體聲收音咪，並加入「音訊減噪」功能，提升收音質素；當然亦可以利用3.5毫米插槽，外置更高階的收音咪。

超廣角鏡自拍 人面追焦

由於它是專為自拍vlog而設，所以用上等效焦距19mm的f/2.8超廣角鏡頭，人物比例最為合適。鏡頭由7組8片鏡片組成，配合1吋背照式CMOS感光元件，能拍攝4K 25p/30p及FHD 50p/60p H.264影片。拍攝時支援人面追焦，就算邊行邊拍也不怕對焦點偏移。

作為vlogger專用機，用家也可經Canon Camera App，把影像連接至YouTube、facebook等平台來直播。如果想連接電腦直播，機體也兼容UVC/UAC規格，能透過USB輸出FHD 30p影片，接駁期間還能經USB供電。相機本身的內置電池最多能連續拍攝1小時，足夠大部分vlogger需要。●

Canon PowerShot V10

感光元件：1吋背照式CMOS

鏡頭：19mm（等效焦距）f/2.8

拍片ISO：125-6400（4K拍片最高3200）

防震：數碼IS

記憶卡：單microSD／microSDHC／microSDXC

屏幕：2吋46萬像素

體積：90×63.4×34.3mm

重量：211g

售價：待定（6月發售）

查詢：3191 2333（Canon）

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