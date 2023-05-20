ASUS大小雙屏配內置鍵盤 操作快捷

支援4096階壓力感應筆

它的雙屏幕是一大一小設計，主屏幕是14.5吋2.8K 120Hz OLED，配搭12.7吋2.8K 120Hz ScreenPad Plus傾斜輔助輕觸式副屏幕，支援4096階壓力感應的ASUS Pen 2.0。副屏幕下方則保留內置鍵盤，既享有內置實體鍵盤的快捷操作，也能透過輕觸式副屏令創作更便利。

為了提升散熱能力，機體採用AAS Ultra設計，當打開筆電時副屏幕近鉸位部分會抬高，讓下方風扇散熱。

效能方面，它可選擇第12代Intel Core i7或Core i9處理器，圖像處理器可選NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti或RTX 4060 Laptop等，在多媒體創作上更加彈性。機體厚17.9毫米、重1.75公斤，作為配備獨立圖像處理器的手提電腦來說並不算太重。電池為76WHr，提供約12小時的使用時間。●

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED（UX8402）

作業系統：Windows 11 Home／Pro

處理器：第12代Intel Core i7／i9

屏幕：14.5吋2880×1800像素16:10 OLED、12.7吋2880×864像素120Hz ScreenPad Plus

記憶體／儲存容量：16GB或32GB／1TB SSD或2TB SSD

重量：1.75kg

售價：$19,998起

網址：www.asus.com/hk