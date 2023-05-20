明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

同時繪圖上網無窒機 Lenovo 13吋雙芒筆電一心二用

【明報專訊】柔芒手機近年大行其道，除了有輕巧摺機，亦有以商務用家為對象的大芒摺機。最近雙芒風潮吹到手提電腦上，Lenovo最新推出的雙屏OLED手提電腦Yoga Book 9i，機價$24,998起，雖然並非柔性屏幕設計，但打開後兩個屏幕既能合作也能獨立運作，處理不同的工作，無論是辦公或是創作，都帶來更多方便。

要說雙屏幕手提電腦這個概念，其實Microsoft去年都推出過Surface Duo系列，但每個屏幕僅得5.6吋，而且用上的是手機處理器，雖然方便攜帶，但相比筆電仍有很大的性能局限，難以發揮雙屏幕電腦的獨特作用。今次最新發布的Lenovo Yoga Book 9i，除用上兩面13.3吋筆電屏幕之外，更配置高效能的電腦處理器，並非只是「個芒大咗」般簡單。

靈活支架 上下左右任你擺

Yoga Book 9i設有兩面2.8K解像度的OLED PureSight屏幕，支援100% DCI-P3色彩準確度和Dolby Vision HDR，兩面都支援輕觸式操作。雖然如此，機體並未有因而變得笨重，厚度15.95毫米，重量1.34公斤，與不少可180度摺合的手提電腦相若。機體內置最新第13代Intel Core i7處理器及16GB記憶體，即使兩個屏幕「各自為政」也能順暢運作。例如用家可在下屏幕繪圖，同時利用上屏幕上網找參考資料；或是製作會議簡報時核對不同數據，或透過上下屏幕分開輸入及對比資料。

兩邊都是屏幕，那鍵盤怎麼辦？用家既可使用屏幕的虛擬鍵盤，也可利用跟機附送的藍牙實體鍵盤。而為了方便用家在使用藍牙鍵盤時盡享雙屏幕優勢，跟機還設有可摺式支架，雙屏幕無論是上下擺放或左右並列都可以。同時，跟機亦設有Lenovo Digital Pen 3，用來修改文件或是繪圖都十分方便。

鉸位暗藏360度靚聲喇叭

Yoga Book 9i在音效設計也花了不少心思，Bowers & Wilkins喇叭特別放在機體鉸位上，支援360度音效及Dolby Atmos，打機或睇片時單靠內置喇叭都有不俗的音效。為了應付雙屏幕的電量消耗，機體加入80WHr電池，以雙屏幕播放影片（150尼特亮度）可連續播放10小時，單屏幕則可連播14小時。

作為一部手提電腦，很多時都要接駁不同的設備使用。Yoga Book 9i兩側設有3組支援Intel Thunderbolt 4.0的USB Type C插槽，可直接用來充電外，也可經轉接器連接其他裝置、輸出畫面等。若擔心雙芒筆電會否容易損壞的話，購買時會附送3年Lenovo Premium Care Plus高級支援服務，無論是意外損壞、密封電池保修、智能電腦性能解決方案和數據遷移等問題，都可提供協助。而為滿足機迷需要，隨機也附送3個月Xbox Game Pass服務。●

Lenovo Yoga Book 9i

作業系統：Windows 11 Home／Pro

處理器：第13代Intel Core i7

雙屏幕：13.3吋2880×1800像素16:10 OLED

記憶體／儲存容量：16GB／1TB SSD

連接：USB Type C（Thunderbolt 4.0）×3、Wi-Fi 6E、藍牙5.2

體積：299.1×203.9×15.95mm

重量：1.34kg

售價：$24,998起

查詢：2593 0388（Lenovo）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕筆電 筆記簿電腦 手提電腦 e潮

上 / 下一篇新聞