同時繪圖上網無窒機 Lenovo 13吋雙芒筆電一心二用

要說雙屏幕手提電腦這個概念，其實Microsoft去年都推出過Surface Duo系列，但每個屏幕僅得5.6吋，而且用上的是手機處理器，雖然方便攜帶，但相比筆電仍有很大的性能局限，難以發揮雙屏幕電腦的獨特作用。今次最新發布的Lenovo Yoga Book 9i，除用上兩面13.3吋筆電屏幕之外，更配置高效能的電腦處理器，並非只是「個芒大咗」般簡單。

靈活支架 上下左右任你擺

Yoga Book 9i設有兩面2.8K解像度的OLED PureSight屏幕，支援100% DCI-P3色彩準確度和Dolby Vision HDR，兩面都支援輕觸式操作。雖然如此，機體並未有因而變得笨重，厚度15.95毫米，重量1.34公斤，與不少可180度摺合的手提電腦相若。機體內置最新第13代Intel Core i7處理器及16GB記憶體，即使兩個屏幕「各自為政」也能順暢運作。例如用家可在下屏幕繪圖，同時利用上屏幕上網找參考資料；或是製作會議簡報時核對不同數據，或透過上下屏幕分開輸入及對比資料。

兩邊都是屏幕，那鍵盤怎麼辦？用家既可使用屏幕的虛擬鍵盤，也可利用跟機附送的藍牙實體鍵盤。而為了方便用家在使用藍牙鍵盤時盡享雙屏幕優勢，跟機還設有可摺式支架，雙屏幕無論是上下擺放或左右並列都可以。同時，跟機亦設有Lenovo Digital Pen 3，用來修改文件或是繪圖都十分方便。

鉸位暗藏360度靚聲喇叭

Yoga Book 9i在音效設計也花了不少心思，Bowers & Wilkins喇叭特別放在機體鉸位上，支援360度音效及Dolby Atmos，打機或睇片時單靠內置喇叭都有不俗的音效。為了應付雙屏幕的電量消耗，機體加入80WHr電池，以雙屏幕播放影片（150尼特亮度）可連續播放10小時，單屏幕則可連播14小時。

作為一部手提電腦，很多時都要接駁不同的設備使用。Yoga Book 9i兩側設有3組支援Intel Thunderbolt 4.0的USB Type C插槽，可直接用來充電外，也可經轉接器連接其他裝置、輸出畫面等。若擔心雙芒筆電會否容易損壞的話，購買時會附送3年Lenovo Premium Care Plus高級支援服務，無論是意外損壞、密封電池保修、智能電腦性能解決方案和數據遷移等問題，都可提供協助。而為滿足機迷需要，隨機也附送3個月Xbox Game Pass服務。●

Lenovo Yoga Book 9i

作業系統：Windows 11 Home／Pro

處理器：第13代Intel Core i7

雙屏幕：13.3吋2880×1800像素16:10 OLED

記憶體／儲存容量：16GB／1TB SSD

連接：USB Type C（Thunderbolt 4.0）×3、Wi-Fi 6E、藍牙5.2

體積：299.1×203.9×15.95mm

重量：1.34kg

售價：$24,998起

查詢：2593 0388（Lenovo）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com