居酒屋歎刁鑽串燒 雞掌肉嫩中帶勁

店中菜式由Ryan及其師父創作，以佐酒菜式為主，串燒雖然以電爐燒製，但做得相當出色。先來一客串燒軍雞翼，軍雞是經混種的鬥雞，脂肪少、肉味濃。雞翼要燒得香脆，Ryan直言必須要用竹籤將雞翼串插得夠直，均勻地接觸爐火，先以猛火封緊肉汁，再以慢火逼出油分，才能做到金黃香脆。燒好的雞翼放在粉紅岩鹽板上，皮燒得香脆，肉質夠厚又富彈性，沾上少許鹽花，襯托出雞鮮，令人一試難忘。

小店的串燒還有不少刁鑽部位，如雞掌心及雞腳筋，是Ryan親自逐隻在雞腳中切出，雞掌心是雞掌位凸起的小肉，一隻腳只有兩小件，口感軟嫩，有嚼勁；雞腳筋是雞腳關節處與筋膜相連的位置，大約2吋長，外皮鬆化，入口超爽脆，煙煙韌韌，燒過後吃得特別過癮。

煙熏鯛魚白子 綻放櫻花甜香

串燒以外，其他煮物亦別具心思，櫻花木煙熏鯛魚白子是當季時令菜式。Ryan先將兵庫縣淡路島的鯛魚白子用櫻花木煙熏4小時，讓甜木香滲入其中，撒少許鹽花吊味後以熱煙熏約20分鐘，滑嘟嘟的口感中帶櫻花的甜香，沒嘗到難聞的腥味，反而鮮味在口腔內縈迴，滿口鮮香。

下酒菜不一定香口冶味，朴葉焗野菜軍雞小雛便是一道溫柔的下酒菜，以皮薄少脂肪的日本軍雞BB入饌，以雞鮮誘惑食慾。BB雞、日本野菜、赤味噌以朴葉包裹，慢火焗至入味，當打開錫紙包裝後，香氣四溢。Ryan還加入葱花、自製XO醬及芝士粉，雞肉鮮甜中帶着淡淡的樹葉香及XO醬的鹹鮮，佐以甜香的清酒，味道得以昇華，滋味更豐富。●

須佐之男

地址：中環蘇豪伊利近街20號地舖

查詢：3689 1031

文：古月淇

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