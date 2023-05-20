明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

獨家醬汁帶出鮮美 橄欖牛壽喜燒 「白雲」添香滑

【明報專訊】日本和牛是很多人喜愛的矜貴食材，可生吃或熟食，最重要是煮法多變，無論刺身、吉列還是燒烤、做鍋物，也無損其豐厚油脂。有些人特別喜歡壽喜燒，濃厚帶甜的湯汁，中和了肉的肥膩感，再蘸上蛋液同吃，又香又滑。尖沙嘴最近剛新開了一家壽喜燒專門店，不但供應香港少見的牛種，日籍主廚更以獨門手法調製醬汁，襯出和牛的鮮美。

這間新開餐廳壽喜燒伊勢熊的地方不算大，吧位和卡位，合起來才22個座位，配合開放式廚房，一室光潔明亮，是傳統和式簡約風格。坐下細看，見到吧枱上展示了是日入饌的和牛資料、廚房的白板也寫上當日直送蔬菜、海產的來源地，一目了然。

橄欖牛富油花 京都姬牛肉帶甜

餐廳主打和牛壽喜燒，每款套餐都包兩片不同產地的和牛，供客人比較。以採訪當日為例，主廚久家弘一就選了香川橄欖牛和京都姬牛，都是香港較少吃到的品種。前者是出產於小豆島的牛種，自小以橄欖果為飼，油花豐富卻不油膩，肉質明顯柔軟一點；後者是京都府綾部市的雌牛，飲井水長大，肉質帶甜味，且脂香豐厚。據主廚解釋兩款牛的油脂口感完全不同，有機會來吃的話，記得試試嘴巴能否分辨出來。

大廚操刀 西冷片入鍋快煮

平時食壽喜燒多數每枱有一個鍋，由穿上和服的女侍服務；這裏則全程由大廚主理。選用岩手縣南部全人手鑄造的鍋具，導熱平均；至於料理手法，則偏向關東風，以牛油開鍋後，將蔬菜放入鍋中，加入以宮城泉水、秘製醬油、大量日高昆布煮成的自家製醬汁，燒開後，才將和牛西冷片放入鍋內快手煮熟。才幾下工夫，醬汁的醇香已經注入和牛中。剛出鍋的牛肉呈嬌艷的粉紅色，不用擔心，這是經過計算的，餘溫會將牛肉逼熟，上枱時剛好是五六成熟的狀態。先別急着開動，廚師還會奉上一碗將蛋白打發成雲朵狀的蛋漿，蘸來吃，不止好看特別，牛肉沾上雲朵蛋汁後，質感似乎更加柔滑細緻，美味極了。

和牛海膽卷 油香鮮味對決

9道菜的套餐，每人兩大片和牛壽喜燒本身已經令人很滿足，更值得一讚的是其餘菜式也吃得出花了不少心思。5款前菜組成的小拼盤，擺盤精緻，且都是花了不少工夫的自家製作：蠶豆豆腐細滑柔美，味噌熒光魷魚鮮嫩，原隻花竹做成的具足煮非常彈牙。另一款以酒壺盛載的德利蒸，更是酒香陣陣，大蜆在清酒的襯托下顯得鮮甜味美。還有很少吃到的太葱慕絲，結合了西方料理的手法，加入鱈場蟹膏蟹肉，令慕絲生色不少。但最令人難忘的還是和牛海膽卷，和牛和海膽，前者油香，後者鮮味，混搭一起，簡直是海洋和陸地的美味對決，平分秋色。吃至最後，將煮過和牛的壽喜燒醬汁加上雞蛋，快手炒好，鋪在飯面，熱辣辣香噴噴，滑溜溜的炒蛋將壽喜燒最後的精華吸盡，令人回味。●

壽喜燒 伊勢熊

收費：午市套餐$480起/位；晚市$680/位（6道菜）、$1380/位（9道菜），另加一

地址：尖沙嘴棉登徑8號凱譽G13號舖

查詢：2109 1155

文：胡慧敏

美術：羅慶沛

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕廚師發辦 日式料理 尖沙嘴餐廳 尖沙嘴美食 新餐廳 壽喜燒 和牛 日本菜

上 / 下一篇新聞