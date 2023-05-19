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扭蛋也可以是zine

【明報專訊】位於灣仔富德樓的艺鵠也是尋zine好去處。店內一連4塊木板以zigzag形架起，大大小小的zine就像明信片一樣立起來，一眼就能看清有哪些出版物，有模仿IKEA商品目錄創作的zine、記錄坪洲生活的社區地圖等。部分zine還貼上由創作者手寫的便利貼，介紹作品。

這裏的zine來自世界各地，但本地出版的最多，希望支持本地藝術家與出版。店員Vicky和Mui充當「導遊」介紹說：「Zine有一類是圍繞藝術家本身關心的題材而創作，另有一類是每期有不同主題，然後找來一班人創作回應主題。」就像去年面世的小型藝術雜誌《夜歸少年》，每期開放予不同創作者投稿，形式多樣，有訪談、插畫、日常小故事，讓讀者認識創作人。

Mui說，有時遊客來逛書店，都會帶走一些本地的特色小誌。「這本頗受歡迎，已經入過貨很多次，因為有英文，遊客會想看，而本地人又會覺得內容有趣。」她所指的是《家鄉小旅行 香港香港》，由喜歡背包遊的女生Che-ting繪製，從身邊的外國朋友遊香港的視角出發，以可愛插圖介紹旅遊書少提及的香港，如狹窄居住環境、小巴喊「轉彎有落」的文化。

店內放有一部扭蛋機，原來都是zine！天上遊雲書藝工作室的扭蛋迷你書《蛋誌》小巧袖珍，每本直徑限於45毫米內，每期推出8本比掌心還細的小本子，以扭蛋形式隨機抽出，呈現立體裝置、畫作和詩詞等創作。店內正售賣的這期以「肥胖」為主題，有些模仿薯片包裝，有些以軟尺綑起，別具玩味。●

艺鵠

地址：灣仔軒尼詩道365至367號富德樓14樓

查詢：2893 4808

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