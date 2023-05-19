題材、排版、釘裝天馬行空 「反叛」小誌藏身藝術圖書館

說起小誌（zine），最先聯想起雜誌（magazine）。小誌有大有小，有厚有薄，有些如雜誌一樣供人投稿，有些寫滿創作人絮語，但此zine不同彼zine，兩者到底有什麼不同，「咁即係點zine」？

着重意念傳播 簡單影印也可出版

「什麼是zine？我們直接看吧！」亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive，AAA）館藏助理周亦瑤（Sam）將3個矮櫃推過來，全部都是zine。有別於整齊排列在書架上、以書脊示人的書籍，zine就「反叛」得多。有些如掌心般小，有些僅得一頁紙，有些則岩岩巉巉一大疊，連書角都無法對齊，各有性格，難用傳統方法上架。文獻庫索性將它們裝入抽屜，套上膠套，一本疊一本，翻閱時需要逐本打開、細看，猶如尋寶。

Zine多是獨立出版，內容、排版、印刷、釘裝，全由製作人（zine maker）話事。題材、點子、製作形式充滿實驗味道，一個小小意念也能發展成有趣作品。例如一本以祭祀品為題材的zine，用金銀衣紙做書封，紮起一張張印有紙紮品如相機、頸巾、汽車的彩紙，着讀者燒掉整本zine；又有一本袖珍小誌，拍下一個人吃飯的照片，記錄那些生活的孤獨。創作題材和形式新穎、非主流，讓讀者有如與創作者來一場私密對話。「創作者製作zine，通常是在他們很uncertain的時候，如情緒發泄或者有事情想不通時，就會選擇這個媒介。」Sam表示zine亦着重意念的傳播，有時簡單影印就能出版，「這些zine通常不想只有一個讀者擁有，而是想將文章傳播開去」。

「我們一直都有發展小誌的館藏，因為頗特別，很少地方會蒐集，多數在英國，亞洲則較少。」作為收藏、管理亞洲當代藝術相關文獻的機構，小誌其實早就存在於AAA內，只是之前分散在館內各處，直至幾年前才將其獨立成館藏項目之一。短短數年，館藏已由開初的近百份迅速增加至現時約700份。

館藏激發創作 延zine文化

為何要將zine變成獨立的館藏？「製作zine是靠當下的動力（momentum-driven），當下發生了一些事情就會出現zine，它很快出現，亦很快消失，但透過將它們存檔，就可以記錄這些活動。」Sam認為透過zine還可以了解當代小誌製作人的想法，記下一些未被藝術社群記錄，或者小眾聲音。另外，zine館藏可以拋磚引玉，鼓勵人做zine。她說不時有人前來了解zine如何製作，有記者、藝術家、中學生、大學生等，「很多人想製作zine，卻無從入手，這裏就可以向他們介紹不同形式的zine，激發他們的小宇宙，所以發展此館藏都可令到zine文化延續下去」。

新加坡多詩 台灣多記生活

蒐集zine完全靠緣分，有時是創作者帶上來問館方有沒有興趣，有時是Sam逛藝術書展時遇上，有時倚賴外地的同事幫忙蒐集。「始終zine很獨立，不是主流印刷，我們也很倚賴某個地區有沒有聯絡人幫我們蒐集。」AAA的小誌館藏中最多來自香港，內地、新加坡、印尼、印度、日本、美國等都有。

她分享自己留意到的各地zine特色，但強調可能「有偏差」，因為館內收藏的地區zine很視乎蒐集人的取向。「印尼的zine很多錯別字，彷彿他們對寫錯字很自豪似的。」她又翻出新加坡一本以洗碗為題的zine，還有台灣一本用Instagram即時動態頁製成的zine，「新加坡的zine有很多詩、很多日常攝影，台灣zine亦很着重記錄日常生活細節」。至於香港呢？題材大多與社會有關，她認為製作上偏向精美，愈來愈少以影印本呈現內容的zine。「可能大家漸漸覺得zine有種形式，而且會在書展、展覽、學校讓不同人接觸，因而覺得印刷、製作形式要精美一點。」●

亞洲藝術文獻庫

地址：上環荷李活道233號荷李活商業中心11樓

查詢：2844 1112

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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