藝文青：小島故事重演 再思去留

看着《小島．餘香》這個劇名，總是想起張國榮的《有心人》。新劇季，香港話劇團迎來新藝術總監潘惠森，可能不少觀眾會猜測話劇團將重演他的哪一個作品，《都是龍袍惹的禍》抑或《親愛的，胡雪巖》呢？結果竟是1994年首演的《小島芸香》，還改名為《小島．餘香》。

相比潘惠森的得獎作品，此劇本在外界評論不多，但它在演藝學院深受歡迎，很多學生都選來做導演習作或表演習作。這劇本只有男子蔣平和女子蘇青兩個角色，筆者曾聽過演藝學院畢業的演員朋友說，她覺得每個香港女演員都會想演一次蘇青這角色。

話劇團安排了3組表演，有3名聯合導演和6名演員參與其中。有些場次跟劇本一樣，只由2名演員表演，筆者看的就是麥靜雯和歐陽駿演出的場次；有些場次是「6人合奏版」，會是6個演員一起登場嗎？以下觀後感將會劇透。

讀過劇本的觀眾，大概會明白有6人合奏版表演的原因，是潘惠森所寫的台詞相當詩意，所以不同導演和演員的處理會有全然不同的感覺。故事其實很簡單，蘇青在小島上等待男子韓三回來，蔣平從城市來小島暫居，闖進了她平靜的生活，兩人朝夕相對間，蔣平發現蘇青有間歇失明的問題，想帶她回城市就醫。

兩人討論去留之際，蔣平說︰「從前有隻蚊……飛過太平洋……見到一座山……山上有個人……好似你咁樣……」蘇青回他：「隻蚊已經飛走咗喇……」這裏蔣平先以蚊比喻自己，蘇青的回應是感到不滿、失落或不置可否？導演就最喜歡這樣的台詞，因為有很多想像空間，很好玩。

不止是愛情故事

表面上《小島．餘香》是一個愛情故事，但編劇寫小島山腳的村落名為「香村」，那明顯背後有更深的寓意。劇本寫於回歸前夕，蘇青堅持留在小島，那份執著是浪漫還是故步自封？是喜歡小島的平靜生活還是逃避城市或大世界的改變？至於蔣平，他為何不留下陪伴而是逼蘇青離開小島？這份「為她好」的愛是自私的抑或無私的？

順帶一提，潘惠森加盟後話劇團「鬼馬」了不少。場刊中〈我們的話（不是設計台詞）——《小島．餘香》第一次建組會議實錄〉，以「黑色幽默戲劇」形式記錄了編劇、導演和演員的對話內容，還在人物問答之間加了潘惠森的招牌劇本指示「【靜默。】」另外在離開劇院必經的樓梯，掛了帶香味的花草，還有些紙張，是曾在話劇團新設的IG帳號thediaryofhonsam中刊登過的，劇中不曾現身的角色韓三的日記，切勿錯過。●

文：劉螢