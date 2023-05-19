明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
文化力場

文化

藝文青：小島故事重演 再思去留

【明報專訊】寂寞也揮發着餘香，原來情動正是這樣。

看着《小島．餘香》這個劇名，總是想起張國榮的《有心人》。新劇季，香港話劇團迎來新藝術總監潘惠森，可能不少觀眾會猜測話劇團將重演他的哪一個作品，《都是龍袍惹的禍》抑或《親愛的，胡雪巖》呢？結果竟是1994年首演的《小島芸香》，還改名為《小島．餘香》。

相比潘惠森的得獎作品，此劇本在外界評論不多，但它在演藝學院深受歡迎，很多學生都選來做導演習作或表演習作。這劇本只有男子蔣平和女子蘇青兩個角色，筆者曾聽過演藝學院畢業的演員朋友說，她覺得每個香港女演員都會想演一次蘇青這角色。

話劇團安排了3組表演，有3名聯合導演和6名演員參與其中。有些場次跟劇本一樣，只由2名演員表演，筆者看的就是麥靜雯和歐陽駿演出的場次；有些場次是「6人合奏版」，會是6個演員一起登場嗎？以下觀後感將會劇透。

讀過劇本的觀眾，大概會明白有6人合奏版表演的原因，是潘惠森所寫的台詞相當詩意，所以不同導演和演員的處理會有全然不同的感覺。故事其實很簡單，蘇青在小島上等待男子韓三回來，蔣平從城市來小島暫居，闖進了她平靜的生活，兩人朝夕相對間，蔣平發現蘇青有間歇失明的問題，想帶她回城市就醫。

兩人討論去留之際，蔣平說︰「從前有隻蚊……飛過太平洋……見到一座山……山上有個人……好似你咁樣……」蘇青回他：「隻蚊已經飛走咗喇……」這裏蔣平先以蚊比喻自己，蘇青的回應是感到不滿、失落或不置可否？導演就最喜歡這樣的台詞，因為有很多想像空間，很好玩。

不止是愛情故事

表面上《小島．餘香》是一個愛情故事，但編劇寫小島山腳的村落名為「香村」，那明顯背後有更深的寓意。劇本寫於回歸前夕，蘇青堅持留在小島，那份執著是浪漫還是故步自封？是喜歡小島的平靜生活還是逃避城市或大世界的改變？至於蔣平，他為何不留下陪伴而是逼蘇青離開小島？這份「為她好」的愛是自私的抑或無私的？

順帶一提，潘惠森加盟後話劇團「鬼馬」了不少。場刊中〈我們的話（不是設計台詞）——《小島．餘香》第一次建組會議實錄〉，以「黑色幽默戲劇」形式記錄了編劇、導演和演員的對話內容，還在人物問答之間加了潘惠森的招牌劇本指示「【靜默。】」另外在離開劇院必經的樓梯，掛了帶香味的花草，還有些紙張，是曾在話劇團新設的IG帳號thediaryofhonsam中刊登過的，劇中不曾現身的角色韓三的日記，切勿錯過。●

文：劉螢

相關字詞﹕回歸 文化 話劇 香港話劇團 潘惠森 劉螢 小島．餘香 藝文青

上 / 下一篇新聞