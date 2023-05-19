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無伴奏合唱帝女花 爆笑拆解性別密碼

【明報專訊】粵劇「溝」無伴奏合唱，可行嗎？瀨尿牛丸也行得通的時候，也沒什麼不可以？無伴奏合唱劇團「一舖清唱」以粵劇戲寶《帝女花．庵遇》一折為故事骨幹，用當代角度重看劇中人性和性別角色，創作出無伴奏合唱劇場《庵藏不露》，透過戲中業餘全男班粵劇劇團的特殊設定，古靈精怪地發掘香港文化經典《帝女花》的性別密碼。

業餘扮不到專業，原來專業扮業餘也有難度。在《庵藏不露》（下稱《庵》）中，「一舖清唱」的專業演員化身成業餘全男班粵劇團「花花劇團」的團員。花花劇團本來如日方中，但當紅花旦陳嬌嬌（鄭君熾飾）驟然退團，不辭而別，原因不明。當紅花旦的缺席，讓劇團面臨倒閉危機，女旦平平公主（杜詠心飾）前來見工替補，是芸芸候選人中實力最好，卻引來劇團內部爭執——應否讓女性進入全男班劇團？她進來後，還稱得上全男班劇團嗎？團員各懷鬼胎、立場不一，引發連場性別角色和身分的思辯與嬉笑怒罵。

花旦退團與公主避世

《庵》最初的劇本，由素來關注性別議題和研究戲曲文化的邁克撰寫，2020年在大館演出讀劇，收集觀衆的回饋後，再由鄭君熾修訂。唐滌生在《帝女花．庵遇》中，從未交代長平公主為何避居庵堂，而《庵》劇中的團員亦只見陳嬌嬌退團，不解她（他）為何不辭而別。到底長平公主是只為避世而隱姓埋名，抑或另有計劃反清復明？其實無從稽考。若用現代語言，可能會認為駙馬爺周世顯用家國大事來「情緒勒索」，強迫長平公主表露身分，承擔起明朝公主的責任。

飾演平平公主的杜詠心本身是粵劇演員，有趣的是，她本來做開武生，今次卻飾演花旦，一反平常粵劇中的性別角色。飾演武生阿威又身兼創作崗位的曾浩鋒留意到，杜詠心表演時有着粵劇表演獨有的聲音，以及隨粵劇訓練而來的身體——即使閒着，她也永遠打直腰骨，不會慵懶地躺在沙發上。「有一些段落設計，就讓粵劇一面的杜詠心（表露）出來」，曾浩鋒說。杜詠心自然也擔當《庵》的粵劇顧問，尤其在於粵劇腔調特殊，某些字是拗音，或者音調有時向上、向下，當結合無伴奏合唱時，曾浩鋒便屢屢要向杜氏請教；另外演員都習慣看西方樂譜，粵劇則沿用工尺譜，亦需由她指導。

若問無伴奏合唱碰撞粵劇給他們什麼啟悟，「粵劇好像很老，跟我們距離很遠，其實裏面說的東西和我們相近很多，因為有些講述人性的事是不變的。我們想探討一些人的想法、思考模式，這些不會因為時間而褪色」，鄭君熾說。在香港成長的人，即使未入場看過粵劇，多少也透過流行文化接觸過，《帝女花》的流行程度更幾乎成為粵劇的代名詞。鄭補充：「所以我覺得《帝女花》可以不老，一定經得起時間磨練，讓後世的創作人不停拆解、推敲、再創造。我們就是用現在的目光將它剖開，看看裏面有什麼新的、沒有見過的光彩。保存文化不單止重做。」

粵劇不時有男女反串角色，譬如著名演員任劍輝，任姐不但反串當文武生，也當戲迷情人。舊時戲迷只能從演出當中認識演員，或者在戲迷眼中演出的行為就定義了演員的性別。鄭君熾想到，戲曲世界一早決定某些做手、姿勢就是某種性別角色，換句話說也是由某個時間點約定俗成。擴展到現實生活，似乎在某個時間點決定了性別角色的該有行為，變相也可以推翻既有的性別形象。

時至今日，英語國家對於性別代名詞的使用不斷因時制宜，不再單純用he、she、her、him，甚至去除代名詞的性別意味，一律用they，變成自我定義性別身分。「從小到大都是別人告訴我們是什麼gender，由出生那刻， 姑娘已經告訴我是什麼（性別）。」鄭君熾說。儘管性（sex）是與生俱來，但男女所飾演的性別角色能否互換？

演員多重身分考考觀眾

邁克撰寫的劇本便隱藏了不少性別密碼，對觀衆而言，滿載解碼樂趣。《庵》中團員有時聲線陰聲細氣，但肢體語言卻與跟一般想像的男性性別角色無異。每個演員都有3至4個身分，包括演員自身、歌者角色和戲中角色，譬如鄭君熾飾演當紅花旦陳嬌嬌，即使劇情發展至他離開了劇團，鄭君熾仍會留在台上唱歌，保持無伴奏合唱的整體效果；同時又在戲耍角色／演員的不同身分，「希望觀衆一齊來玩一下，看你們看不看得出來，都很考功夫的」。角色「口不對身」，不但對演員來說是大挑戰，也是觀衆可堪玩味之處——相信所聽的，還是相信所見的，抑或什麼都不相信？鄭君熾認為觀眾與其單向接收演出，不如主動參與拆解。

《庵》舞台設計以劇團後台為概念。後台對觀衆來說一直神秘，戲中團員在後台各自有天地，譬如沙發、桌子，雖然在一起聊天，卻在各自角落各有各忙——物理空間在一起，心靈空間各自飛。劇團的熱情粉絲馬外圍（劉榮豐飾）也是戲中的敘述者，但粉絲的敘述是否可靠？80後的鄭君熾想起以前父母一輩跟明星頗有距離感，「你平時看不到他們，只能在戲院銀幕見到他們，你完全不知道他們的私生活是怎樣。當時沒有手機、沒有網絡，你根本不會知道」，乃至從前的粉絲對明星有頗多幻想與想像。熱情粉絲馬外圍與戲中團員的關係，也讓鄭君熾和曾浩鋒深思，「作為演員，我們在台上提供什麼給觀衆？我覺得這也是每一個台上表演的人都會思考的問題」。當觀衆看台上演員的演出，情感將視線模糊，難免有所失真，變相何謂真偽，更加模稜兩可。

推而廣之，《庵》的真假迷宮不止於性別角色。現實中我們會否也只願相信我們想相信的，哪怕只是一個謊言，從而去過我們的生活？鄭君熾發覺資訊爆炸的年代總是期望別人很快給一個具體的答案，《帝女花．庵遇》裏周世顯跟化名慧清的長平公主，仍有模稜兩可的浪漫，宛如來回打乒乓球；現代人沒有耐性，時間長了便失去安全感。其實「可以容許一些ambiguity出現，就是她（長平公主）不認不認還須認。認，還是不認，（含糊）可能對於現在資訊爆炸年代的人是很煩的」。曾浩鋒也覺得粵劇的呈現方式不疾不徐，有時寧願句子放慢，讓觀衆慢慢感受戲劇情緒。

以幽默方式帶出新看法

西方國家為了政治正確，創作時總是對種族、性別等議題特別敏感，譬如是否選用非裔演員飾演美人魚和埃及妖后？兩者就引來截然不同的爭議。劍拔弩張之外，鄭君熾便反問能否輕鬆一點去探討：「現在我們比較關注這些議題，但可能我們嘗試去調侃一下這些想法，看看有什麼玩味在裏面。我們不是很嚴肅去探討，相反用一個比較輕鬆、幽默的方式去看。」

鄭君熾希望大家覺得劇情離奇、荒誕的時候，其實「這些議題沒有我們想像中那麼遠，這些劇情可能經常出現在我們身邊，比我們想像中容易碰到」。曾浩鋒也認為創作就是要給觀衆新看法，總不能事先框死，「你要想辦法帶觀衆進去看（創作的世界）」。身處資訊爆炸年代，每件事上每人都加一把聲，譬如性別角色，我們該如何判斷每一件事？抑或某些事情的本質其實就是含糊？●

《庵藏不露》

日期及時間：6月16至17日（晚上8:00）；18日（下午3:00）

地點：土瓜灣高山劇場新翼演藝廳

票價：$130至$260

網址：bit.ly/42waTh7

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕曾浩鋒 鄭君熾 邁克爾 一舖清唱 杜詠心 性別議題 無伴奏合唱 帝女花 粵劇

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