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旅遊

烘焙迷組團 粵語翻譯 去東京跟職人學做生吐司

【明報專訊】你還記得疫情時在熱門網店爭相購買日本直送到港的蛋糕、生吐司嗎？開賣不消1分鐘已告售罄，搶不到的那種失落讓你整天失魂落魄。旅遊復常了，不用再靠網店，大可飛到日本吃個夠，買個夠，甚至可直接到東京烘焙教室，跟當地烘焙達人學做麵包，全程還有100%粵語翻譯，大熱生吐司、合桃蜂蜜忌廉芝士麵包、萄葡辮子麵包等，包保你在3日烘焙課堂內，全部學得識。最後還附加一個東京等地的「麵包小旅行」，由課程主辦人帶你尋找當地隱世好麵包。

香港人到日本各有目的，有的愛美食，有的愛shopping。今次記者在東京的「烘焙迷日本研習課」遇上的全是熱血入魂的烘焙學生。其中一名學員Windy表示，疫情期間在YouTube上學做麵包，「現在疫情緩和，我也打算正式跟烘焙老師上課，可請教各種疑問。不過揀老師好重要，當我知道可以跟日本職人學做麵包，剛巧又訂到機票和酒店便決定報名」。而最重要是當她和同學Constance知道在今次旅程中，能夠學會大熱生吐司的做法，更令她們期待。「好想知道生吐司怎樣可做到如此軟熟、可口。」

3日學做逾10款麵包糕點

這個日本烘焙研習之旅，由臉書專頁「婆仔煮播室」版主何錦華，以及近期本地大熱烘焙課程工作室Alice Baking Studio主理人Alice Pang合辦。昔日有「播音皇后」美譽的何錦華，2017年到東京藍帶學院學習烘焙，其間遇上Alice，她們經常結伴四處學藝，尋找好吃的麵包蛋糕，今年4月2人正式舉辦首個東京烘焙遊學堂——烘焙迷日本研習課，為期4日，首3天安排學員在東京烘焙教室上課，附有粵語翻譯，每日教授5至6款麵包及烘焙點心，並邀請當地星級烘焙職人教授，分別是Bluff Bakery的榮德剛及nichinichi的川島善行，2人都是日本赫赫有名的烘焙店主理人，而後者的招牌麵包正正就是含水量達90%的生吐司，此吐司每日限量40個，經常預購爆滿，絕對是一包難求。而課程最後一天，則由2名主辦人帶大家在東京都內尋找好吃的烘焙店，來個麵包小旅行。

何錦華說：「我邀請（導師﹚的準則不是單憑名氣，更重要是老師用心，對麵包充滿熱誠。例如榮德剛老師不斷鑽研麵粉的比例，只為做出好吃的口感。川島善行老師願意花上3倍時間製作麵糰，做出含水量超過90%的超軟熟的生吐司。」難怪一開班，名額便火速爆滿。

當然能夠實地跟烘焙導師上課，跟在YouTube上自學，完全是兩碼事，學員Windy說：「第一天（由榮德剛教授）上完課後感覺是崩潰，因為之前自學的技巧和知識，原來有許多誤解，唯有努力糾正，重新振作。」

生吐司麵糰 變化5款麵包

為了體驗學員感受，沒太多烘焙經驗的記者也參與了川島善行教授的其中一課。大家最期待的自然是他的超軟熟生吐司。上課前，川島已為大家準備好已發酵的麵糰和材料，他教大家如何製作這個生吐司麵糰，以及運用它變化成5款不同風味的麵包，如花生味噌杏香麵包、合桃蜂蜜忌廉芝士麵包、金寶栗子麵包、葡萄辮子麵包、迷你朱古力咕咕洛夫（kougelhof）。

跟足指示 新手也能100%成功

由於現場有粵語翻譯，加上有2名主辦人從旁協助補充，即使烘焙新手如記者，只要跟足指示，也能夠100%成功做到每款麵包，非常有成功感！當中令記者印象最深刻的是學習如何將麵糰滾圓，稍有烘焙經驗的朋友都知道滾圓是製作麵糰的其中一個步驟，即是要將麵糰分割、拍打排氣、摺疊後，翻轉另一面，再快速用雙手滾動成圓形，目的是令麵筋有力地「成長」，提升麵糰柔軟度和彈力。記者始終是入門新手，開始時較難掌握滾圓，而曾當過搞笑藝人的川島老師就搞笑地說：「那就グルグル，グルグル吧！」日文發音為「咕嚕咕嚕」，有捲起的意思，也一樣可以做出滾圓的效果。其他同學和記者也就一起將麵糰向前推動捲起，大家邊捲麵糰邊大聲說「咕嚕咕嚕」，整個教室也充滿「咕嚕咕嚕」的笑聲。

3天課程轉眼過去，16個學員都感謝導師的分享，甚至回港後亦繼續在家實習製作。何錦華表示，同學們都有在信息平台群組分享自己的「功課」，「我看到他們的留言分享，說感受到導師對麵糰的認真態度，甚至有人覺得是生命影響生命。我自己都覺得很感動」。

讀到這裏，大家可能會問3日課程做了那麼多麵包，吃得下嗎？答案是這群超級喜愛包點的烘焙迷，每天都歡天喜地帶着自己的心血回到酒店好好品嘗。●

● 學員的話

糾正手勢技巧

Windy表示，在YouTube跟網上導師自學了1年多，才發現所學的技巧全被推翻，而導師亦糾正了她的不少手勢技巧，是此行最大得着。●

用心教學

Constance認為，在課程中非常感受到日本導師教學時的用心。●

● 導師profile

搞笑藝人轉行成烘焙達人

80後的川島善行自小希望從事為人帶來歡樂的工作，曾做過搞笑藝人，後來碰到創作樽頸，走進人生低谷，消沉之際，某天跟隨當時的女朋友去麵包店，留意到吃麵包的人露出滿足的笑容，茅塞頓開，明白原來不一定搞笑，也能為人帶來歡樂。他於26歲轉行投身麵包烘焙行業，經過不斷學習和修行，8年後成立個人麵包店nichinichi，當中以含水量逾90%、超軟熟的生吐司最出名。●

第3及第4屆「烘焙迷日本研習課」

名額：各16人

日期：7月10至13日、8月7至10日（截止日期分別為6月10日及7月7日，額滿即止）

為期：4日（包括3天每日6小時課堂及1天麵包小旅行）

學費：$14,500/人（包講義、圍裙、粵語翻譯、4天簡便午餐、麵包小旅行旅遊專車、畢業證書、修業下午茶）

主辦：婆仔煮播室×Alice Baking Studio 聯乘遊學課堂

fb：@婆仔煮播室mamama kitchen

@烘焙．愛麗斯Alice Loves To Bake

註：每次導師及上課地點或有不同

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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相關字詞﹕生吐司 麵包 烘焙 東京

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