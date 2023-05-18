brand focus：繽紛花卉圖案滿度假氣息 夏威夷風穿出彩虹

日本與夏威夷的關係深遠，早於明治時期，就開始有日本人因為經濟理由而移居夏威夷，並一度成為當地第一大亞裔族群。及後夏威夷被納為美國的其中一個州，加上其他政經事件，日裔人口比例漸漸減少，但兩地的文化早有深遠交流，日本人對夏威夷亦有種獨特的感情連繫，令它一直成為日本人的度假熱點。

精緻刺繡 簡約細膩

45R在今個夏季系列，以COME COME ANUENUE命名，ANUENUE其實是夏威夷文「彩虹」的意思。夏威夷總予人陽光與沙灘、比堅尼、衝浪及度蜜月聖地等浪漫想像，美國更稱夏威夷為彩虹之州（Rainbow state），因此45R的設計靈感，就是源自夏威夷綻放的各種美妙色彩。系列將七彩漸變顏色與艷麗鮮花帶到大家眼前，以爛漫色彩及生氣勃勃的花卉圖案，配合品牌精緻細膩的刺繡、編織、拼布等純熟工藝，創造出質感豐厚和簡約細膩的各式單品。

45R整個夏季系列以各個細分的副系列組合而成。名為Anuenue Print的印染技法（A）為呈現彩虹花卉主題，每一件單品都經過多重印刷工序，用蒸焗方法移除底色才能產生七彩不均的效果，之後再印上不同顏色的印花圖案創造出獨一無二的色彩配搭。整個印花工序經45R團隊仔細考量，確保即使經過多重的印染工序也不會影響顏色和面料。另一個系列名為Khadi（B），Khadi是源自印度的手工織布，系列的刺繡細節是印度工匠以手搖縫紉機繡製而成，線的粗細不均和布料的蓬鬆是人手製作成的獨特外觀，質地柔軟親膚特別適合夏天穿著，因此45R一直鍾情於夏天推出Khadi系列，今季更採用五彩繽紛的顏色，以及額外添加的褶邊和胸花裝飾。至於Hapi Hapi Khadi系列（C），靈感源自夏威夷的Muumuu（一種源於夏威夷的寬鬆連身裙），45R結合充滿印度風情的dobby khadi和絲棉khadi，以手工刺繡製成一組手工精品，包括連身裙、短身上衣和外套等。

優質紗線 舒適自在

Super Gauze Anuenue（D）的一系列針織單品，由45R工匠仔細計算彩色線的順序，並以優質的Supima紗線精心編織成彩虹般的圖案。不論是背心或短袖剪裁，細膩的針織縫紉及親膚的物料，穿上如T恤一樣令人舒適自在。Gima Lace系列（E）則用上彩虹般豐富多彩的Zimba Gima（疑麻）紗線。Gima是45R以特別的棉紗模仿亞麻布的織法，製作舒適如全棉，紋理和手感卻與亞麻同出一轍的布料，解決天然亞麻布容易縮水和變黃的缺點，是美觀又實用的一種新世代布料。●

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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