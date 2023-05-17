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時裝博物館：Man Ray攝影與時裝

【明報專訊】談到超現實主義，原名Emmanuel Radnitzky的美國視覺藝術大師Man Ray亦是代表人物。曾於巴黎Musée du Luxembourg舉行、現移師安特衛普時裝博物館（MoMu）的Man Ray and Fashion展，將其藝術作品與各個時裝設計師以之為靈感的作品聯合展出。

作為時裝博物館的MoMu，與Musée du Luxembourg舉辦的同名展覽在策展方式有別。Musée du Luxembourg的展品以相片及1920和1930年代的服飾為主，但MoMu則將照片及其他藝術作品與近代時裝設計對照，呈現當中的靈感脈絡。Man Ray的作品，特別是攝影作品，本已與時裝緊扣，如他的首個時裝系列攝影作品便與時裝設計師Paul Poiret合作，其後亦為Vogue、Harper's Bazaar等雜誌拍下不少經典作品，亦曾為Coco Chanel及Elsa Schiaparelli造像。他的作品亦成為後世時裝設計師的靈感，如Martin Margiela常用的剪影錯視手法，便是其中之一（A）。以小提琴來比喻女性胴體的經典Le Violon d' Ingres（B）則成為Viktor & Rolf 2008年春夏系列的靈感，在時裝層面上將超現實化為現實，更能看到創意如何承先啟後。

文：Dawn Hung

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