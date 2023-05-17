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M.C. Escher想像變奏為現實 穿梭立體平面 海牙親民藝遊

【明報專訊】談到海牙（Den Haag），大眾聯想到的是Vermeer名作Girl with a Pearl Earring的展出地點，亦是荷蘭王室官邸Paleis Huis ten Bosch、國際法院及國際刑事法院的所在地。較鮮為人知的，是海牙亦是全球超現實主義藝術家M.C. Escher藏品數量最多的城市。荷蘭一向以阿姆斯特丹及鹿特丹為主要旅遊點，正值今年是M.C. Escher誕生125周年，海牙市政府亦按這個噱頭舉辦多項活動推展旅遊業，在現實中建構超現實。

隨着疫情走出「危險期」，不少城市都推廣旅遊業。阿姆斯特丹及鹿特丹本身都有自己的特色，海牙如何在旅遊業上衝出重圍，成為該市的考量。海牙去年以Piet Mondrian的誕生150周年為題舉行多項紀念活動，與今年M.C. Escher的做法相近。但有趣的是兩名藝術家均非生於海牙，如Piet Mondrian生於Amersfoort，M.C. Escher則生於Leeuwarden，但兩者與海牙的連結在於Kunstmuseum Den Haag（前身為Gemeentemuseum），是兩名大師級藝術作品全球藏品量之冠的地點，成為兩名藝術家的粉絲的朝聖理由。

市政府大樓化為立體圖案 營造錯視效果

海牙市政府今年以2023:THE HAGUE, CITY OF ESCHER為主題其實十分聰明，相比Piet Mondrian更具長線發展價值。Piet Mondrian的作品大多以平面為主，以用色及色彩擺位間格而聞名。用來作城市賣點容易，只要在大樓用上作品平面用色元素即可。但M.C. Escher的作品其中一個特色是將不現實不可能的空間化成作品，穿梭於平面與立體之間，為海牙市政府及後世創意人帶來更大的演繹空間，成為長線發展的文化資產。

其中一個例子，是找來Madje Vollaerszwart為市政府大樓等建築作城市佈置（city dressing）。Madje是Studio Vollaerszwart設計室的創辦人之一，巧妙地用上M.C. Escher著名的立體凹凸錯視手法，沿用建築本身的外貌如市政府大樓的窗戶及外牆，化為圖案製造出錯視效果，在視覺上將平面化為不可能的立體，而無損原有建築結構。

上下左右錯置 化成裝置

另一例子則是於Kunstmuseum Den Haag舉行的Escher - Other world展覽，以M.C. Escher本身同名木印板畫作品為題，展現其作品如何營造超現實世界觀。整個展覽按其風格手法將作品分為Infinity、Tessellations及Design of Impossible Worlds等小主題，同時找來比利時建築工作室Gijs Van Vaerenbergh按小主題於相應空間內設計裝置，如在Design of Impossible Worlds的空間內，便將Other world的空間上下左右錯置特色化成裝置，將平面畫作化為現實場景，強調展區主題之餘，亦有社交媒體世代必要的打卡位。

6組戶外吹氣藝術裝置

而即日至5月28日期間舉行的戶外吹氣藝術作品展BlowUp Art，亦將同類型超現實感覺帶到市中心。去年開始舉行的BlowUp Art，由WOTH Studio創意總監Mary Hessing策展，找來多名設計師、藝術家及建築師設計6組戶外吹氣藝術裝置。Mary Hessing說︰「整個概念的誕生是源於荷蘭國會議事堂（Binnenhof）正在維修，為了彌補這個景點，我在The Hague & Partners的邀請下加入BinnenhofBuiten，在位於市中心的荷蘭國會議事堂周邊舉行活動。」談到吹氣藝術作品，最為港人認識的該是荷蘭藝術家Florentijn Hofman曾於香港展出的吹氣鴨仔Rubber Duck。但其實全球有不少吹氣裝置藝術家，如今次獲邀參加的英國藝術家Steve Messam，便於2020年展出Spiked而廣為社交媒體廣傳。今次他則展出放於停車場入口圓亭的Crested參展。另一有趣作品是沒有固定狀態，荷蘭藝術家Lambert Kamps的Submarine，這個看似Costata Romanesco（意大利瓜）的作品在荷蘭國會議事堂的護城河中浮沉升降。但最超現實的該是Raw Colour的作品Compressed Cylinders，能看到七彩吹氣管於白色透明貨櫃內躍動的效果，看似將社交媒體常見的循環動感虛擬短片（3D animation loop）融入現實。上述3個創意活動最大特色，除了游走於現實與超現實外，是所有作品均無損現實建築結構，而能朝行晚拆，是值得其他城市參考的增加景點方法。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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電郵：feature@mingpao.com

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