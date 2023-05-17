不乏年輕飲家與品牌 威士忌盛會 新面孔新氣象

在剛剛3月中的WhiskyNow!，以及4月底的Hong Kong Whisky Festival中，難得重新見到這麼多的威士忌愛好者共聚一堂，不單品嘗美酒，也認真了解不同作品的特色，感覺和疫情之前有很大分別。

吸引年輕酒友入場

終於能夠脫下口罩面對面相見固然會是原因之一，但入場人次的增加幅度明顯反映更多人有興趣在威士忌方面下工夫。以往過千人出席的本地威士忌展是難以想像的一件事，始終在香港葡萄酒一直更為流行，但今年兩個活動的門票在開展前一星期左右已經售罄；其次是看到很多酒友都是較年輕的一群，或許早些年大家都是因為日本威士忌的熱潮才對這種烈酒略為留意，但慢慢大家都似乎了解到威士忌是一個值得品嘗的酒類。

多近年成立參展單位

而更令人驚喜的是連參展單位也有不少是在這兩三年間才剛剛成立：例如The Malt Things之類的網店、Gommone Whisky Shop這些威士忌專門店，或是Abyss等新生的威士忌酒吧，甚至還有一班由部分已移民海外酒友成立的香港獨立裝瓶品牌Whisky Concerto也特地參加這些展覽，更不用說多不勝數的發燒友群組，他們還有自己的私人包桶。這些都見證本地威士忌界一步一步逐漸成長。

另外還有世界各地新酒廠的誕生，像我剛剛說日本威士忌的流行讓更多人關注威士忌，但更多酒類集團看到了當中的潛力，像澳洲的Starward，或是日本的嘉之助和厚岸等，都是一些新成立的蒸餾廠，但已經致力在香港推廣自己的品牌，有興趣的朋友不妨留意其他國家的出品。

多元口味豐儉由人

展覽時近千款酒當然不能夠喝得完，同一天的酒展單杯價格跨度也是十分之大，從最低一些較新的作品20元左右，到最貴一些拍賣行都難以找到的稀有款式8000元一杯的都有，可能你會以為大家都會衝着便宜的去，但事實上兩者都會有人品嘗，純粹豐儉由人。大家挑選時，可能會涉獵到近期在其他酒友口中比較流行的品牌、評分比較突出的某些款式、幾十年前出品的舊作、一些聞所未聞的新酒廠作品，或是自己喜歡的酒廠跟其他獨立裝瓶廠的不同之處，甚至還有同一款作品在不同年代的對比。

這也讓人發現飲家們開始熱中於接觸更多不同類型的作品、了解背後的故事以至製作過程，選擇也不止常規款式，明顯看得出有部分人是懂酒的，清楚自己要找什麼，而很有目的地嘗試。可見在業界同行的努力下，連飲家都變得愈來愈嘴刁了。

其實也不單是香港，在日本、台灣以至中國大陸各地，也漸漸多了一些自己的酒展，在商業化以外，也加入了很多獨立單位參與，慢慢追上其他歐洲知名酒展的盛况，可見是接下來的大趨勢。下半年應該不少酒友都在計劃不同旅程吧，如果碰巧遇到記得打個招呼。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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