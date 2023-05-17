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迎合電動時代 高性能型號重新演繹

【明報專訊】平治（Mercedes-Benz）旗下高性能部門AMG，是令大部分車迷雙眼發光的殿堂級名字，在引擎車主導汽車市場的年代，AMG奉行「一技師，一引擎」的生產哲學，令車迷嚮往不已。不過來到電動車急速冒起的21世紀，由一名技師負責組裝一副電動摩打已變得不合時宜，那麼掛上了AMG銜頭的高性能電動車，駕駛感變成怎麼樣呢？輸出馬力及扭力達到超級跑車級數的Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+，或者能夠提供答案。

平治的EQE電動車系，目前提供2大車型：4門房跑車及到港不久的5門SUV，其中房跑車系列中的最頂級版本，就是由廠方高性能部門AMG調校、今次測試的Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+（以下簡稱EQE 53）。

頂級電動房跑車

以往的AMG型號，出廠前都是由一名專職技師負責組裝及調校引擎（One Man, One Engine），不過設計及製作汽車引擎與生產電動車摩打是兩碼子的技術，因此摩打的生產與組裝已不可能由單一AMG技師全權負責，因此被冠以AMG之名的高性能電動車，整體駕駛感與以往「引擎年代」的AMG型號已經不再一樣。

雖然不再為電動車製作動力心臟，但AMG依然有為EQE 53升級驅動系統，同時調製專屬的高性能氣壓懸掛、跑車級制動及模擬聲效系統。在AMG支援下，加上採用前後共兩組摩打推動（基本型號EQE只配置一副摩打）及四輪驅動系統，令本來已經有不俗行車質素的EQE房跑車，進一步升級成為馬力達到625匹、扭力逼近1000Nm大關的高性能4門座駕。

加速性能強勁

即使以「1換1舊車換新車」方式買入，EQE 53的車價仍然接近170萬港元，由此可見這部電動房跑車是平治為吸納高消費力車迷的新型號。相比以往形態硬朗的「AMG車」，EQE 53的車身線條顯得相對柔和、流線，雖然在車頭車尾仍然見到造型複雜的跑車化擾流組件，但整體觀感偏向斯文，加上電動車行車時不像引擎車般產生明顯聲浪（例如引擎聲與排氣喉聲），也許會令鍾情傳統AMG型號的車迷覺得它「辣味」不再。

不過，實際試駕完就會發現EQE 53的加速性能其實足以媲美超級跑車，由靜止加速至時速100公里只需要3.5秒（使用RACE START功能更可短期提升馬力和扭力，令加速時間縮短至3.3秒），強勁的推背感在深踩加速腳踏一刻，瞬間已傳至車內人身上。

行車舒適 貼路感強

EQE 53無疑是一部可以開得很快、加速凌厲的電動車，但它亦可用輕鬆悠閒的方式駕乘，這是以往AMG引擎型號未必可以提供的感覺。受惠於電動摩打運作寧靜的先天優勢，加上先進氣壓懸掛系統能夠提供廣泛的工作寬容度，EQE 53在慢駛時不再像以往的AMG高性能車般令人神經繃緊，舒適感及車廂肅靜程度甚至媲美平治的經典豪華房車S-Class。加上車身重心低及配用了21吋規格的闊身薄輪胎，前進時很容易感受很強的貼路感，高速行車的穩定程度也很高。

單論起步加速及快跑性能，EQE 53的確有高水準的表現，行車表現也稱得上非常舒適穩定，但為盡力降低風阻系數而設計的流線車身造型，以及車底需要預留位置擺放大型充電池，因而影響了車廂的整體闊落程度，簡單總結：它是一部能夠輕鬆取悅駕駛人，卻未必能令坐慣豪華房車的後排乘客笑着下車的電動快車。

■Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+

車型：4門5座位高性能電動房車

摩打：雙永磁同步摩打（PSM）

電池：90.56kWh鋰離子電池組

馬力：625匹

扭力：950Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4964×1906×1492mm

軸距：3120mm

車重：2525kg

極速：240km/h

加速：0-100km/h，3.5秒

耗電：20.2-22.6kWh/100km（WLTP標準）

續航：525km（WLTP標準）

售價：$1,688,000起（需符合政府「1換1」舊車換新電動車計劃）

查詢：2504 6140

文：莊達民

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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