Arnold & Son雙體陀飛輪白金腕表

在傳統製表工藝中，陀飛輪本來是一種罕見結構，到近年各大品牌將它發揚光大，以突顯傳統製表工藝，但雙體陀飛輪始終是少數。Arnold & Son今年推出的雙體陀飛輪白金腕表配搭孔雀石表盤，偏心小時盤採用白色蛋白石製成。藍寶石水晶鏡面採用凸面設計，以容納兩枚立體陀飛輪，機芯配備兩枚發條盒、兩枚表冠，分別應用在兩個表盤顯示的兩個時區。

表殼：18K白金

機芯：A&S8513手動上鏈

尺寸：43.5毫米

定價：未定價

Chronoswiss Space Timer Jupiter Gold腕表

設計靈感來自木星，充滿質感的金色表盤採用激光雕刻和納米印刷工藝製作。12小時副表盤採用透明ITR2碳納米管材料製成，重量僅為精鋼的八分之一。兩枚中央指針分別為分針和秒針，6時則為日曆盤和鈦金屬立體月相盤。表盤運用激光雕刻和納米印刷工藝，創造出閃閃生輝的金色質感，令人聯想起木星顏色。分鐘刻度圈、齒輪橋板採用黑色電鍍處理。

表殼：18K黃金

機芯：C.308自動上鏈

尺寸：44毫米

定價：27,200瑞士法郎

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 3SPC腕表

品牌的名字取自18世紀同名法國製表大師。剛推出的第3個腕表系列Chronomètre FB 3SPC精密腕表，以獨特設計的機械機芯驅動，其擺輪配備圓柱形游絲，以嶄新機芯確保腕表精確度。品牌花了2年時間完善整個調節結構，令腕表獲得COSC瑞士官方天文台認證，這也是配備圓柱形游絲的機芯首次獲得此認證。

表殼：18K白金（符合倫理道德標準）

機芯：CALIBRE FB-SPC手動上鏈

尺寸：42.3毫米

定價：未定價

Hautlence Vagabonde × Black Badger腕表

新表是Hautlence和珠寶腕表設計師James Thompson（以Black Badger名義）聯乘的作品。Badgerite是一種覆有Super-LumiNova夜光塗層的陶瓷複合材質，這次在Vagabonde表款的表盤上，點綴了如迷宮般的橙色Badgerite物料，分鐘刻度同樣用上Badgerite，小時數字則以Super-LumiNova夜光塗層加強，令腕表在黑暗環境下更為奪目。

表殼：精鋼

機芯：D30自動上鏈

尺寸：43.0毫米x 50.8毫米

定價：約$286,000

文：張曉冬

圖：品牌提供

（鐘表展特刊）

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