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珠寶鐘表 技藝曬冷

【明報專訊】製表複雜，再加上珠寶更是難上加難，但各大品牌總是勇於向難度挑戰，每年以創新意念和精湛技藝推出珠寶時計。別再說女人不懂機械，她們的鐘表甚至比男裝更講究美感和工藝。

Chanel Lion Astroclock獅子天文座鐘

Chanel今年以Interstellar為靈感，以3大主題X-Ray、Eclipse和Comete，將彗星、月蝕、光譜、像素圖案、磷光質感等宇宙及未來元素放諸最新腕表系列。品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt形容這是一趟以光速穿越宇宙，經過恆星再到未來世界的星際旅程。以X-Ray為主題的Lion Astroclock獅子天文座鐘絕對是今年的重頭戲，以Gabrielle Chanel的星座——獅子座為靈感，底座是一頭象徵權力的黑色琢面獅子雕像，上方則是一顆藍寶石水晶玻璃球，內裏的機芯結構清晰可見。以18K白金鑲鑽石彗星形時針及獅子座形分針顯示時間，製作精妙，就如在水晶球內藏着一個宇宙，詩意詮釋星際主題。

Cartier Clash [Un]limited腕表

從Clash [Un]limited這名字或已知道，新表是在Clash de Cartier系列中變出無限可能。Cartier一向擅長幾何風格，系列的圓珠、飾釘、方形釘等標誌元素，皆糅合在這個多面切角的表鏈上，與帶着十六刻面表鏡的迷你表殼互相呼應，突出其建築線條。更巧妙的是品牌將1930年代傳奇藝術總監Jeanne Toussaint在珠寶上應用的滾珠軸承元素應用至此新作上。表鏈中的圓珠可自轉滾動，極之流暢，盡顯品牌精湛的珠寶鑲嵌工藝。系列中一枚鑲嵌珊瑚、黑色尖晶石丶綠玉髓、沙弗萊石和鑽石等豐富寶石的珠寶腕表，利用色彩對比突顯幾何風格，帶點Art Deco美感，再一次證明品牌將製表和珠寶融合得恰到好處的能耐。

Piaget Limelight High Jewellery Cuff腕表

今年Piaget追本溯源，向上世紀1960年代至1980年代的經典設計致敬，而這怎少得品牌的標誌金質工藝？其中「宮廷式裝飾」誕生於1960年代，靈感來自製表工藝中的璣鏤（guilloché） 鐫刻飾紋技術。當時工匠利用雕刻針的鋒利尖端在金質扣環上雕琢，刻畫出大量獨具風格的凹槽和輪廓線條，每道刻紋的深度與厚度均不盡相同，營造不完美但獨樹一幟的風格。品牌這次將此工藝再度用於珠寶手鐲腕表，表盤鑲嵌蛋白石，體現品牌對大自然的熱愛。手鐲上以「宮廷式裝飾」人手雕刻出形似樹皮和礦脈的紋路，呼應大自然主題。鑲上總共重約4.96卡的鑽石，璀燦優美卻依然柔軟貼腕，重申品牌高超的珠寶技藝。

Chopard Haute Joaillerie腕表

Chopard自160多年前已因擅長製作寶石鑲嵌時計而聞名於世，精湛工藝歷經數代工匠薪火相傳。時至今日，品牌的日內瓦總部集合了超過30種珠寶工藝，每年推出的高級珠寶腕表正是呈現工藝的最佳舞台。今年帶來了以祖母綠為主角的新作，這枚腕表遵循品牌持續履行可持續發展奢侈產業的承諾，以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證的18K白金製造，上面密鑲圓形切割和梨形切割鑽石，並於當中點綴10顆祖母綠，白與綠的配搭予人清新謐靜之感。表盤中央以12枚梨形切割鑽石時標構成玫瑰窗造型，雍容華美。要知道祖母綠脆弱易碎，在加工處理過程中必須格外謹慎，單是一顆已極考功夫，這枚腕表鑲嵌了10顆祖母綠，更見工匠的精湛工藝。

TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d'Avant-Garde腕表

今年是TAG Heuer Carrera系列腕表面世60周年，適逢鑽禧，品牌帶來了幾枚鑽石新作，其中包括這飾以粉紅色鑽石的Carrera Plasma Diamant d'Avant-Garde腕表。沿襲新版Carrera Date設計，配以直徑36毫米白金表殼、聚晶矽表盤，而最吸引目光的莫過於表冠形和表盤上盾牌形狀的粉紅鑽石，屬實驗室培育鑽石，稱為Diamant d'Avant-Garde。之前的培育鑽石都是無色鑽石（如鑲嵌在表盤12個白金刻度上的白色鑽石便是），這是實驗室第一次培育出有色鑽石，利用CVD化學氣相沉積法，在培育鑽石期間混入不同元素，又或移去一些碳原子等，從而產出有色鑽石，極之破格。腕表將限量生產，及後亦會推出更多鑽石顏色供選擇，延續品牌前衛創新的精神。

Van Cleef & Arpels Planétarium天象儀自動機械裝置

Van Cleef & Arpels詮釋時間的方式，總帶着一份詩意，尤其見於品牌每年的Extraordinary Objects。去年品牌發表了一座Planétarium天象儀自動機械裝置，結合珍稀寶石和機械機芯，演繹太陽系行星軌迹；今年再下一城，帶來進化版本。在玻璃罩之下，太陽、月球、地球、水星、金星、火星、木星和土星活現眼前，每顆都以不同寶石鑲嵌而成，例如太陽就由黃金、黃色藍寶石、錳鋁榴石及逾500支鑲鑽金針組成，極之璀璨。精密複雜的機械裝置重現6顆行星在特定時間環繞太陽運行的軌迹。在這片星際之中，一顆由鑽石及Mystery Set隱密式鑲嵌的紅寶石和祖母綠流星冉冉上升，環繞表盤前進以指示小時，上演一場星際芭蕾。底座多個視窗則分別顯示時分、晝夜、指示日期、月份、年份等萬年曆資料，以及動力儲存，技驚四座。

文：KIIK

圖：品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）

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