明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Men Matters

Roger Dubuis Manufacture 唯一全「日內瓦印記」廠房

【明報專訊】採訪瑞士表展多年，曾經參觀過大大小小不同的表廠，多年來發現大部分廠房均是大同小異，離不開切割零件的CNC車牀機器，然後是打磨加工，最後是組裝和工藝修飾的部分。但仔細比較又會發現每個品牌的特點正是那「小異」，即每間表廠也有他們「看重」的地方。對於Roger Dubuis來說，可能就是品牌如何在零件製作到打磨工序上，確保腕表和機芯能做到百分百符合日內瓦印記的要求。

先要交代一點資料背景。Roger Dubuis在1995年成立，2001年設廠，一開始便以全線機芯皆擁有日內瓦印記為目標，對傳統經典工藝的重視，加上豪邁誇張的創新設計，獲得鐘表鑑賞家和年輕表迷喜愛。數年後，第2期廠房落成，引進先進機械設施，做到整合式生產規模。2008年正式加盟Richemont集團成為一分子後，Roger Dubuis表廠一帶亦逐漸發展成集團的Campus Genevois de Haute Horlogerie（日內瓦高級鐘表園區）。表廠顧名思義位於日內瓦市，距離Watches & Wonders表展會場只有10分鐘車程——日內瓦印記的其中一個要求，正是機芯需要在日內瓦市範圍內組裝和調校。

生產近兩成日內瓦印記腕表

直到目前為止，Roger Dubuis仍然是唯一一個全線腕表皆擁有日內瓦印記的品牌。為什麼日內瓦印記那麼重要？日內瓦印記在1886年開始定立，由日內瓦政府負責頒發，只接受機械表申請，當時針對機芯打磨、組件結構等定下12項要求。到2011年，印記訂立125周年，當局在原本只針對機芯的標準外，增加了對腕表組裝及性能的規定。所有腕表皆需通過和性能相關的額外測試，嚴格檢測防水、精準度和功能，例如模擬佩戴於腕上的情况以檢測動力儲存、在7天內以攝影對照法檢測精準度等。雖然日內瓦印記標準變得嚴格，但Roger Dubuis的腕表仍然能通過各項測試。為了製造符合日內瓦印記標準的機芯（和腕表），需要的時間比平常多出約40%。現時每年約有3000萬枚腕表在瑞士製作，其中只有2.4萬枚合乎日內瓦印記，而當中約4500枚屬Roger Dubuis出品。

打磨原屬功能需要

日內瓦印記原本針對機芯打磨和結構而來，那起初傳統瑞士表為什麼會要求為機芯零件打磨？最初機芯打磨其實非為美觀，而是有其功能，零件在製作過程中總會有些瑕疵，打磨目的便是去除加工過程中留下的任何不平滑部分，讓腕表精準運行。打磨加工，能大幅減少零件之間的摩擦，令機芯更持久耐用。所以印記的早期規定看似只是針對打磨和機芯結構，但這兩點其實也影響機芯壽命和準確程度。當然後來慢慢發展成各種各樣的裝飾打磨，則是較着重美觀多於提高精準度。

所有獲頒日內瓦印記的機芯，即使是內部看不見之處皆須經過人手加工和裝飾。面積較大的機芯板橋和齒輪自然不在話下，就算細小如螺絲頭皆需拋光或採用圓形粒狀打磨、邊緣倒角處理等。在表廠中，更有部分製表師專門負責處理日內瓦印記規定的事項。

用12小時換35秒

為了好好控制機芯零件質素，品牌也投入不少資源，例如每台造價達130萬瑞士法郎（即約1140萬港元）的自動化CNC車牀，切割鏤空表盤和機芯內的導柱輪、計時結構零件等。機器配備多個切割鑽嘴，切削過程中也會噴出切削油，冷卻金屬切割時的高溫和提供潤滑，令表面更光滑。部分升級版的機器，除了可以水平和垂直切割，也可以對角斜線切割刁鑽的內側位置。

特別值得一提的是品牌的齒輪也是自家製作，負責齒輪部門的工匠有17年經驗，其製作難度是要人手將機器設定好，讓它能準確切割出需要的齒輪直徑和厚度、齒牙數量。切割一般齒輪約需花3小時設定機器，部分複雜的更需花上12小時，到最後切割一枚有12個齒牙的齒輪卻只需要35秒！

不同的零件製作好後，便會清潔和打磨，例如鏡面、拋光、倒角、圓紋打磨等，然後來到負責組裝機芯和腕表以及品質測試的部門。日內瓦印記的腕表除了在機芯和表殼上刻有印記標記外，也會有一式兩份的證書。其中一份會跟隨腕表來到買家手上，另一份則會留在廠房內，如果客人需要補發證書，便需要將腕表寄回表廠以茲核實！

文、圖：張曉冬

編輯：歐慧兒

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

（鐘表展特刊）

[Men Matters]

上 / 下一篇新聞