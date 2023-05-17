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Tudor表廠揭幕 提升自家製機芯

【明報專訊】趁表展舉行期間，Tudor宣布其位於瑞士Le Locle的製表廠正式揭幕，包括品牌標誌Black Bay系列在內的每枚腕表，均會在此組裝和測試。今年品牌亦繼續以Black Bay為主力，在Black Bay 54、Black Bay GMT、Black Bay 31/36/39/41及Tudor Royal等系列加入新作，進一步提升經典元素。

品牌早在2015年創製首枚原廠機械機芯，為進一步整合機芯研發及生產力，於是在2018年動工興建全新表廠，歷時3年竣工並投入使用。來到今年世界終於復常，於是在WW表展正式向大家公開。表廠外觀以矚目「帝舵紅」示人，佔地4層，總面積達5500平方米，匯聚尖端製表技藝、高效生產管理及自動測試系統。每枚腕表均嚴格遵循品牌標準作組裝和測試，保證品質穩定。

向首款潛水表致敬

今年推出的新成員Black Bay 54是品牌向1954年面世的首款潛水表——7922型致敬。37毫米表殼沿襲原始比例，同時保留圓拱鏡面、雪花指針、無刻度標記的單向旋轉外圈等經典元素，近乎忠實地復刻原型外觀。在復古外表下，腕表配備品牌自製機芯MT5400型、200米的防水深度，符合現今世代的佩戴需要。品牌也在向來叫好又叫座的Black Bay GMT作出改款，腕表首次迎來經電鍍處理的蛋白色表面，呈現白灰色啞面質感，會隨光線變化隱約閃現銀色光澤，與藍紅雙色表圈成鮮明對比，耳目一新。腕表配備原廠機芯MT5652型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），動力儲備長達70小時，極為實用。

入門款Black Bay 31、36、39及41腕表，今年加入藍色、炭灰色及淺香檳色表面，並用上嶄新陽光放射紋，典雅時尚，同時配備5鏈節表帶、可快速調節的T-fit帶扣，佩戴起來更舒適貼腕。至於Tudor Royal系列一向兼具運動氣息與時尚風格，而且價錢入門，今年新增朱古力棕色和鮭粉色表盤。目前系列已有4種尺寸的精鋼和金鋼款、13款特色表盤，總有一款適合自己。

文：KIIK

圖：品牌提供

（鐘表展特刊）

[Men Matters]

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