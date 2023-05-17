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Rolex大變身 慶祝「地通拿」60歲

【明報專訊】Rolex自然是每年表展熱話，今年更乘着Daytona誕生60周年的大日子，以慶祝為名，一口氣帶來多個系列重磅新作，如首次用上透視底蓋的Daytona、換上RLX鈦金屬材質的Yacht-Master 42、全新色調的Sky-Dweller、彩色拼圖加上emoji的Day-Date等，比起以往只微調改款，今次絕對是誠意十足！

表展開幕首天早上，未到9時，已見Rolex展館前圍着滿滿人群，大家都想從櫥窗率先看到新作。品牌當然也沒讓人失望，櫥窗內展示新一代Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，旁邊居然放了一個透明底蓋，內裏機芯一覽無遺。新表還未正式發表，消息已在社交媒體上「洗版」。

透視機芯令人驚喜

此經典腕表1963年誕生，當時只為職業車手設計，以高性能機芯加上對比色彩計時盤、測速計外圈等標誌設計，讓車手可輕易讀取在固定時間內行駛特定距離的平均速度。時至今日，Daytona早已由賽車場上的實用工具變成大眾熱捧的經典腕表。

今年表款面世60周年，品牌重新演繹整個系列，調整多個細節。表面、計時盤及計時盤外圈的色彩互相呼應，配色和諧煥然一新。蠔式表殼經過重新設計，表耳與表殼兩側折射出淡雅光澤，令表殼輪廓更突出。表款配備Cerachrom陶質外圈，外圈採用與中層表殼同一材質的鑲邊，整體更一致。機芯亦有所提升，搭載4131型機芯，是以4130型機芯為藍本的升級版，並融會品牌在機芯的多項重大突破，如Chronergy擒縱系統和Paraflex防震裝置，同時改良自動擺陀的滾珠軸承以提升上鏈效率。鏤空自動陀也選用新飾面，夾板飾以品牌日內瓦波紋。不過，以上種種變革都不及品牌首次在Oyster Perpetual系列中用上透明底蓋的透視機芯叫人驚喜！以950鉑金製成，冰藍色表盤的Daytona配備透明藍水晶表殼底蓋，讓表迷欣賞到機芯的精美裝飾及自動陀，是品牌極之罕有的做法。

品牌今年的Yacht-Master、Sky-Dweller、GMT-Master II等新作同樣不止微調，而是有讓人一眼辨識的大改動。品牌將去年首次用於Deepsea Challenge的RLX鈦金屬放到Yacht-Master 42。表殼至表帶均以RLX鈦金屬製成，中層表殼、表帶鏈節邊緣及帶扣蓋側面均可見RLX鈦金屬獨有的磨砂紋理，突顯精細加工技藝。腕表配以純黑表盤、雙向旋轉外圈搭配啞黑色Cerachrom陶質字圈，堅固輕巧，戴上手恍如無物。Sky-Dweller亦迎來全新色調，白色黃金鋼款首次搭配原本只在Datejust出現的薄荷綠表盤，18K永恒玫瑰金款則搭配藍綠色表盤，目前是表款專屬色調，令人耳目一新。18K白色黃金款也再度回歸Sky-Dweller系列，並首度搭配Oysterflex表帶。腕表搭載9002型機芯，以9001型機芯改良而來，可以24小時制顯示另一時區時間，並配備年曆裝置。

有心情的emoji腕表

今年勞力士最有話題之作留到最後，是一枚綴滿彩色拼圖的Day-Date 36。腕表以18K黃金、18K白色黃金或18K永恒玫瑰金鑄造，分別搭配綠松石藍色及橙色表面，並以內填琺瑯工藝製造出表面上綠松石藍色、紅色、紫紅色、橙色、綠色及黃色的拼圖，繽紛色彩令人心情愉悅。12時位置的弧形窗不再顯示星期，而是充滿正能量的詞語：Happy、Eternity、Gratitude、Peace、Faith、Love和Hope；3時位置視窗則以31種emoji表情符號取代日期，例如心心、笑臉圖案，甚至是品牌皇冠標誌等，極具玩味。品牌形容，這是一枚承載深刻情感的腕表，今日是何日重要嗎？心情自是更重要！這種趣味出自向來嚴肅的Rolex更是難得，看來應該也是一表難求！

文：KIIK

圖：張曉冬、黃志東、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）

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